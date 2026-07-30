닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 교육·행정자치

392조 품은 충청권, 민관합동 실행 TF 제1차 회의 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011223

글자크기

닫기

김소영 기자

승인 : 2026. 07. 30. 11:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

연합
이재명 대통령이 지난 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 참석자들과 기념촬영을 마친 후 박수치고 있다. (앞줄 왼쪽부터) 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 서정진 셀트리온 회장, 곽노정 SK하이닉스 대표. (뒷줄 왼쪽부터) 박홍근 기획처 장관, 최교진 교육부 장관, 이청 삼성디스플레이 대표, 박수현 충남지사, 허태정 대전시장, 조상호 세종시장. /청와대통신사진기자단
392조원 규모의 충청권 첨단산업 기업 투자가 본격 속도를 낸다.

30일 산업부는 충청권 첨단산업 초격차 선도 방안을 논의하는 회의를 개최한다고 30일 밝혔다. 회의는 이날 오후 4시에 진행된다.

앞서 충청권 첨단전략산업 대도약(충전대) 민관합동 실행 TF는 지난 2일 삼성디스플레이 아산 제2캠퍼스에서 개최된 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'의 후속 조치로 출범했다.

회의에는 중앙정부, 충청권 지방정부, 삼성·SK·셀트리온·네이버 담당 부사장 등 투자기업 TF의원이 참석한다.

회의는 운영계획(안), 기업 전체 투자계획 및 기업과제, 기업 지원방안, 과제, 대정부 건의사항 등 원활한 투자 이행을 위한 다양한 논의가 이어질 전망이다.

기업은 충청권 투자가 적기에 성과로 이어지려면 용수·전력의 안정적 공급, 세제 혜택 확대, 기반시설 확충 등 정부의 지원이 필요하다고 건의했다. 이에 정부는 기업의 투자 계획이 차질없이 이행되도록 중앙정부·지방정부가 긴밀히 협력해 애로사항을 해소하겠다고 밝혔다.

박동일 산업정책실장은 "지난 충청권 대국민 보고회에서 언급됐듯 충청권은 사람, 기술, 산업이 모이는 사통팔달의 대명사"라며 "중앙정부, 지방정부, 기업이 원팀으로 협력해 투자계획이 적기에 성과를 낼 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.
김소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미·이란 충돌, 요르단서 지중해·홍해까지 확산...트럼프 “두들겨 팰 것” 보복전 재개 예고

도쿄베리, ‘도쿄바나나 카피’에 일본 브랜드 마케팅 논란…게시물 대거 삭제

[검사수첩] 법정에 제출된 해외문서…공판검사가 밝혀낸 6500억 사기의 진실

[2보] 삼성전자, 역대 최대 분기 실적 기록…반도체서만 89조 벌었다

[속보] 미군 “이란 상대 공습 개시…이란의 미군기지 공격 대응”

지금 뜨는 뉴스

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”