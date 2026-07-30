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NH농협금융, 중소·중견기업 산업안전 지원 앞장

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유수정 기자

승인 : 2026. 07. 30. 16:35

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한국산업안전보건공단과 업무협약 체결
지원모델 구축…ESG 경영 확산 기여
농협
이찬우 NH농협금융지주 회장(오른쪽에서 두 번째)이 30일 산업안전·금융 연계 ESG협력체계 구축을 위한 한국산업안전보건공단과의 업무협약식에서 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. /NH농협금융지주
NH농협금융지주는 30일 한국산업안전보건공단과 '중소·중견기업 산업안전 지원 상생협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 정부의 '노동안전 종합대책'에 부응해 기업의 ESG 경영 확산 및 지속가능한 성장을 돕기 위해 추진됐다. 양 기관은 산업안전 지원 전문 역량과 금융 인프라를 결합해 기업의 안전 경영 투자부터 실질적 경제 혜택, ESG 경영의 내재화까지 이어지는 선순환 민관 협력 지원체계 수립에 나선다.

농협금융은 공단이 추천한 안전경영활동 우수기업을 대상으로 전용 여신 우대 상품을 제공할 예정이다. 이를 통해 기업의 안전 기술·설비 투자가 금융비용 절감으로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

또 공단 측의 기술 역량과 정보를 활용해 거래 중소·중견기업의 산업안전 등 ESG 경영 확산을 지원하기 위한 'ESG 경영지원 체계'를 단계적으로 구축할 계획이다. 이는 탄소감축(E), 산업안전(S) 분야에 대해 기업의 대응 역량 강화를 지원하는 종합 솔루션이다.

이를 위해 농협금융은 분야별 전문 역량을 갖춘 외부 기관과 다각적으로 협업해 기업의 산업안전 수준을 측정·진단하고, 안전 개선을 위한 기술도입 컨설팅 서비스 등을 제공할 예정이다.

이밖에도 관련 기술을 보유한 스타트업을 지속적으로 발굴해 기술의 수요와 공급을 연결하는 생태계 조성에도 기여할 방침이다.

이찬우 농협금융 회장은 "이번 협약은 우리 사회의 산업안전 체계를 지원하는 것은 물론 중소·중견기업의 ESG 역량을 제고하는 마중물이 될 것"이라며 "산업안전이 기업의 핵심 경쟁력이 되는 문화를 조성하는데 일조하겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 국내외적 ESG·지속가능경영 확대 기조에 발맞춰 기업과 관련기관, 금융이 함께 상생협력 할 수 있는 실질적인 상생·포용 금융 모델을 지속적으로 확대하겠다"고 강조했다.
유수정 기자

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