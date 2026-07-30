닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 노동·환경·복지

이별 경험자 절반이 폭력 피해…여성 10명 중 3명은 스토킹 피해 경험

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011286

글자크기

닫기

세종 김남형 기자

승인 : 2026. 07. 30. 17:50

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

여성 이별 폭력 피해율 59.6%…3년 새 5.1%포인트 상승
폭력 피해자 68.5% 무대응…가정폭력 ‘개인 문제’ 인식도 강화
GettyImages-jv11978849
이별 경험자의 절반이 배우자나 파트너로부터 폭력을 당했고, 여성 10명 중 3명은 스토킹 피해를 겪은 것으로 나타났다. /게티이미지뱅크
이혼·별거·동거 종료 등 이별을 경험한 사람의 절반이 관계가 끝나는 전후 배우자나 파트너로부터 폭력을 당한 것으로 나타났다. 여성 10명 중 3명은 스토킹 피해까지 경험했다.

성평등가족부는 전국 만 19세 이상 남녀 9077명을 대상으로 실시한 '2025년 가정폭력 실태조사' 결과를 30일 발표했다. 조사 결과 이별 경험자의 50.0%가 배우자·파트너로부터 신체적·성적·경제적·정서적 폭력 가운데 하나 이상을 경험했다. 현재 배우자·파트너에게 평생 폭력을 경험한 비율인 14.4%보다 3배 이상 높았다.

여성 피해율은 59.6%로 2022년보다 5.1%포인트 상승한 반면 남성은 47.4%에서 40.0%로 낮아졌다. 이별 전후 스토킹 피해율도 여성 29.1%, 남성 18.9%로 여성이 약 1.5배 높았다. 남녀 모두 이별 후보다 이별 전에 피해를 경험한 비율이 높았다.

스토킹 피해 여성의 38.2%는 신체적·성적·경제적·정서적 폭력과 통제, 스토킹 등 6개 이상의 폭력 유형을 함께 경험했다. 물리적 접근형과 사회관계망서비스(SNS) 감시·계정 도용 등 기술매개형 스토킹 모두 여성 피해율이 높았다.

지난 1년간 배우자·파트너 폭력 피해율은 5.9%로 2022년보다 1.7%포인트 감소했다. 그러나 폭력 발생 당시 별다른 대응을 하지 않았다는 응답은 68.5%로 같은 기간 15.2%포인트 늘었고 피해자의 80.9%는 외부에 도움을 요청한 적이 없었다.

가정폭력을 개인이나 가정 내부의 문제로 보는 인식은 오히려 강화됐다. '가정 안에서 해결해야 할 개인적인 문제'라는 응답은 20.5%에서 23.2%로 높아졌다. 이웃의 부부간 폭력을 신고해야 한다는 응답은 33.3%에서 27.6%로 낮아졌다.

성평등부는 스토킹 잠정조치 기간 연장과 고위험 피해자 민간경호·지능형 폐쇄회로(CC)TV 확대를 추진한다. 지배·통제 행위 처벌과 온라인 스토킹 피해자의 개인정보 삭제 지원을 위한 법·제도 개선에도 나선다. 아울러 경찰과 가정폭력상담소의 공동 대응체계를 운영하고 피해자 주거지원 시설과 상담 접근성을 확대할 계획이다.

원민경 성평등부 장관은 "이번 실태조사는 이별 폭력 등 친밀한 관계에 기반한 폭력이 얼마나 심각하고 복합적인지를 보여준다"며 "예방부터 선제적 대응과 사후 보호까지 피해자 맞춤형 정책을 강화하겠다"고 말했다.
김남형 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘日 브랜드 카피 논란’ 도쿄베리, 게시물 대거 삭제…백화점 팝업도 중단

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[日구마모토 강진] 반도체공장 잇단 가동중단…도요타·닛산도 생산 차질

[2보] 삼성전자, 역대 최대 분기 실적 기록…반도체서만 89조 벌었다

삼성전자, AI 반도체 타고 사상 최대 실적…메모리 70% 장기계약 전환

[인터뷰] 손나은 “‘김부장’으로 새로운 얼굴 발견했죠”

지금 뜨는 뉴스

“버거킹 아침 됩니다”…맥모닝 긴장하게 만든 간판 화제

도쿄베리, 日 도쿄바나나 ‘카피’ 논란…백화점 팝업도 중단

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”