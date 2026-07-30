삼성SDI, 2Q 영업익 2038억원으로 흑자 전환… 예상보다 빠른 ‘턴어라운드’

2분기 영업익 2038억원…매출 18.5% 증가·상반기 누적 흑자

AI 데이터센터·ESS 수요 확대 효과…AMPC·관세 환급도 수익성 견인

하반기 美 각형 LFP 양산·전기차 수주 확대…지속가능 성장 속도

[사진] 삼성SDI 기흥사업장(본사) (2) 0 삼성SDI 기흥사업장(본사)./삼성SDI

삼성SDI가 인공지능(AI) 데이터센터용 배터리 판매 확대와 전기차 배터리 사업 회복에 힘입어 7분기 만에 흑자 전환에 성공했다. 당초 하반기로 예상했던 턴어라운드를 상반기에 조기 달성하면서 실적 개선 흐름을 이어가게 됐다.삼성SDI는 30일 올해 2분기 연결기준 매출 3조7688억원, 영업이익 2038억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간보다 18.5% 증가했고 전분기 대비로도 5.4% 늘었다. 영업이익은 2024년 3분기 이후 7분기 만에 흑자로 돌아섰다.상반기 누적 영업이익은 482억원으로 집계됐다. 당기순이익은 4716억원으로 전분기보다 740.5% 증가했으며 지난해 같은 기간과 비교해 흑자 전환했다.배터리 부문 매출은 3조5190억원으로 전년 동기 대비 18.8% 증가했고 영업이익은 1593억원을 기록하며 흑자로 전환했다. AI 데이터센터용 무정전전원장치(UPS)와 배터리백업유닛(BBU), 전동공구용 고출력 배터리, 유럽 전기차용 배터리 판매가 늘어난 영향이다. 여기에 고부가 제품 판매 확대와 미국 생산 증가에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC), 관세 환급 효과가 더해지며 수익성이 개선됐다.전자재료 부문은 매출 2498억원, 영업이익 445억원을 기록했다. 반도체 소재 판매 호조와 폴더블 스마트폰용 필름 소재 판매 확대에 힘입어 매출과 수익성이 모두 증가했다.삼성SDI는 상반기 AI 데이터센터용 ESS와 UPS, BBU 등 고출력 제품 판매 확대를 통해 실적 개선 기반을 마련했다고 설명했다. 미국 주요 에너지저장장치(ESS) 고객과 장기 공급 계약을 체결했으며, 국내 차세대 배전망 ESS 프로젝트를 수주했다. 또 메르세데스-벤츠 신규 프로젝트를 확보하며 BMW, 아우디에 이어 독일 3대 프리미엄 완성차 브랜드를 모두 고객사로 확보했고, 업계 최초의 하이브리드차용 원통형 배터리 프로젝트도 수주했다.하반기에는 실적 개선세를 이어간다는 전략이다. 미국에서는 AI 데이터센터 투자 확대에 대응해 각형 LFP 배터리 양산을 추진하고 UPS 생산능력을 확대할 계획이다. 전기차 배터리는 유럽 시장을 중심으로 대중형 모델 공급을 확대하고 LFP 배터리 신규 프로젝트 수주를 추진한다. 소형 배터리는 BBU와 휴머노이드, 우주항공 등 신규 시장 대응을 위해 고출력 원통형 배터리 생산을 확대하고, 전자재료는 반도체 패키징 소재와 고부가 디스플레이 필름 판매를 늘릴 방침이다.삼성SDI 관계자는 "당초 하반기 턴어라운드를 예상했지만 매출 성장과 수익성 개선이 예상보다 빠르게 진행되면서 흑자 전환 시기가 앞당겨졌다"며 "지속 가능한 외형 성장과 수익성 확보를 위해 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.