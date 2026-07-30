콜마비앤에이치, 상반기 영업익 47% 증가…고객사 확대·수익성 개선

상반기 별도 매출 2454억·영업익 206억

전년 대비 각각 8.1%, 46.7% 증가

글로벌 고객사 확대·생산 효율 개선으로 실적 성장

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콜마비앤에이치가 글로벌 고객사 확대와 생산 효율성 개선에 힘입어 올해 상반기 실적 성장세를 이어갔다.콜마비앤에이치는 올해 상반기 별도 기준 매출 2454억원, 영업이익 206억원을 기록했다고 30일 공시했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 8.1%, 영업이익은 46.7% 증가했다.2분기 별도 기준으로는 매출 1250억원, 영업이익 117억원을 기록했다. 전분기 대비 매출은 3.8%, 영업이익은 30.7% 늘었다.실적 개선은 글로벌 고객사 제품군 확대와 신규 거래처 확보가 이어진 데 따른 것으로 분석된다. 국내에서는 기존 주요 고객사 주문 증가와 함께 올리브영, 창고형 약국 등 신규 유통채널 진출 효과가 매출 성장에 힘을 보탰다.수익성도 크게 개선됐다. 세종3공장을 비롯한 증설 생산시설의 공정 안정화와 생산 효율 향상으로 원가 구조가 개선됐고, 고정비 부담이 줄면서 영업이익이 큰 폭으로 증가했다. 여기에 제품 포트폴리오 개선과 판매관리비 효율화도 수익성 향상에 기여했다.콜마비앤에이치는 자체 원료 개발 역량과 차별화된 제형 기술을 바탕으로 기존 고객사 물량 확대와 신규 글로벌 고객사 확보를 지속 추진할 계획이다. 확보한 생산능력을 활용해 생산성과 운영 효율을 높이며 하반기에도 안정적인 성장세를 이어간다는 방침이다.이승화 콜마비앤에이치 대표는 "글로벌 시장에서 K-건강기능식품에 대한 관심이 높아지면서 주요 고객사 물량 확대와 신규 거래선 확보가 이어지고 있다"며 "콜마그룹의 화장품과 건강기능식품 사업 역량을 결합해 국내외 시장을 적극 공략하고, 주주가치 제고를 위한 다양한 방안도 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.한편 회사는 이번 실적을 별도 기준으로 발표했다. 화장품 사업 이관과 비핵심·부진사업 정리 등 구조재편에 따른 연결 실적 변동을 제외하고 건강기능식품 ODM 사업의 실질적인 성장성과 수익성을 보다 명확하게 보여주기 위한 취지라고 설명했다.