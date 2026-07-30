울릉군의회, 제294회 임시회 개회…군정 점검·추경안 등 주요 안건 심의

A13I5597 0 30일 이철우 울릉군의회의장이 제294회 임시회 개회를 선언 하고있다./울릉군의회

경북 울릉군의회는 30일 제1차 본회의를 열고 제294회 임시회 일정에 돌입했다.이번 임시회는 제10대 울릉군의회 의장단 구성 이후 처음 열리는 회기로, 집행부의 군정 운영 방향과 주요 현안을 점검하는 첫 공식 의정활동이라는 점에서 의미를 갖는다.이번 제294회 임시회는 30일부터 내달 14일까지 16일간 진행된다. 군의회는 주요 사업장 방문과 함께 군정 주요업무 보고를 통해 부서별 핵심 사업과 정책 추진계획을 살펴보고, 향후 군정 운영 방향을 점검한다.또 2026년도 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안, 공유재산 관리계획안 및 의원발의 조례안 2건 포함 각종 조례안 등을 심의·의결할 예정이다.군의회는 이번 임시회를 통해 집행부와의 소통을 바탕으로 군정의 추진 방향을 함께 점검하고, 합리적인 정책 대안과 건전한 견제를 통해 군민이 체감할 수 있는 의정활동을 이어갈 방침이다.이철우 의장은 "제10대 울릉군의회가 새롭게 출범한 이후 처음 열리는 임시회인 만큼 군정의 주요 정책과 사업 추진계획을 면밀히 살피고, 군민의 입장에서 필요한 사항은 적극 제안하겠다"며 "추가경정예산안과 각종 안건 또한 군민의 삶과 지역 발전에 실질적인 도움이 되는 방향으로 꼼꼼히 심사해 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.