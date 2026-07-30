닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

울릉군의회, 제294회 임시회 개회…군정 점검·추경안 등 주요 안건 심의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011398

글자크기

닫기

울릉 최성만 기자

승인 : 2026. 07. 30. 15:28

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

A13I5597
30일 이철우 울릉군의회의장이 제294회 임시회 개회를 선언 하고있다./울릉군의회
경북 울릉군의회는 30일 제1차 본회의를 열고 제294회 임시회 일정에 돌입했다.

이번 임시회는 제10대 울릉군의회 의장단 구성 이후 처음 열리는 회기로, 집행부의 군정 운영 방향과 주요 현안을 점검하는 첫 공식 의정활동이라는 점에서 의미를 갖는다.

이번 제294회 임시회는 30일부터 내달 14일까지 16일간 진행된다. 군의회는 주요 사업장 방문과 함께 군정 주요업무 보고를 통해 부서별 핵심 사업과 정책 추진계획을 살펴보고, 향후 군정 운영 방향을 점검한다.

또 2026년도 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안, 공유재산 관리계획안 및 의원발의 조례안 2건 포함 각종 조례안 등을 심의·의결할 예정이다.

군의회는 이번 임시회를 통해 집행부와의 소통을 바탕으로 군정의 추진 방향을 함께 점검하고, 합리적인 정책 대안과 건전한 견제를 통해 군민이 체감할 수 있는 의정활동을 이어갈 방침이다.

이철우 의장은 "제10대 울릉군의회가 새롭게 출범한 이후 처음 열리는 임시회인 만큼 군정의 주요 정책과 사업 추진계획을 면밀히 살피고, 군민의 입장에서 필요한 사항은 적극 제안하겠다"며 "추가경정예산안과 각종 안건 또한 군민의 삶과 지역 발전에 실질적인 도움이 되는 방향으로 꼼꼼히 심사해 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.
최성만 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘日 브랜드 카피 논란’ 도쿄베리, 게시물 대거 삭제…백화점 팝업도 중단

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[2보] 삼성전자, 역대 최대 분기 실적 기록…반도체서만 89조 벌었다

[日구마모토 강진] 반도체공장 잇단 가동중단…도요타·닛산도 생산 차질

미·이란 충돌, 요르단서 지중해·홍해까지 확산...트럼프 “두들겨 팰 것” 보복전 재개 예고

[검사수첩] 법정에 제출된 해외문서…공판검사가 밝혀낸 6500억 사기의 진실

지금 뜨는 뉴스

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?