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신라젠, 항암 후보물질 ‘BAL0891’ 연구 결과 ESMO서 공개

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문정우 기자

승인 : 2026. 07. 30. 15:40

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올해 세계 3대 암학회서 연구 결과 발표
고형암·AML 대상 임상 1상 4개군 진행
신라젠 CI
신라젠이 차세대 항암 후보물질 'BAL0891'의 임상 1상 연구 결과를 유럽종양학회(ESMO 2026)에서 공개한다.

신라젠은 BAL0891의 임상 1상 연구 결과가 ESMO 2026에 채택돼 포스터 형식으로 공개된다고 30일 밝혔다.

ESMO는 미국임상종양학회(ASCO), 미국암연구학회(AACR)와 함께 세계 3대 암 학회로 꼽힌다. 올해 행사는 오는 10월 23일(현지시간)부터 27일까지 스페인 마드리드에서 열린다.

이번 발표로 신라젠은 올해 AACR과 ASCO에 이어 ESMO에서도 BAL0891 연구 결과를 소개하게 됐다.

앞서 신라젠은 지난 5월 열린 ASCO 2026에서 BAL0891의 초기 임상 데이터를 공개했다. 당시 권장 2상 용량(RP2D)을 도출하는 등 임상 1상 진행 상황을 발표한 바 있다.

이번 ESMO에서는 진행성 고형암 환자를 대상으로 한 BAL0891 단독요법과 파클리탁셀 병용요법 임상 1상의 안전성과 유효성 연구 결과를 공개할 예정이다. 신라젠은 현재 미국과 국내에서 고형암 및 급성골수성백혈병(AML) 환자를 대상으로 총 4개 임상군의 임상 1상을 진행 중이다.

신라젠 관계자는 "ESMO에서도 BAL0891의 연구 결과를 공유할 예정"이라며 "향후 임상 개발도 차질 없이 이어갈 계획"이라고 말했다.

신라젠 관계자는 "올해 세계 3대 암학회에 모두 참가하며 BAL0891의 기술력을 인정받고 있다"며 "ESMO에서도 의미 있는 연구 성과를 공유할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
문정우 기자

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