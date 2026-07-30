경찰청, 여름 휴가철 맞아 치안예방활동…범죄예방·교통안전 시설점검

유 직무대행은 30일 서울 강남구 삼성동 코엑스와 마포구 용강노인복지관 등 치안 현장을 방문해 범죄예방·교통안전을 위한 활동 현황과 안전시설 등을 점검하고 현장 경찰관들을 격려했다.
최근 한국을 찾는 외국인 관광객이 지속적으로 증가함에 따라 선제적으로 치안 활동에 나선 것이다.
유 직무대행은 먼저 서울경찰청 광역예방순찰대 외사팀과 함께 삼성동 코엑스를 방문해 합동순찰을 실시했다. 별마당도서관과 코엑스몰 등 주요 시설을 둘러보며 범죄·안전 취약 요소가 없는지 살피고, 영어·중국어·일본어 등 다국어로 제작된 범죄예방 안내 홍보물을 배부했다. 순찰 후에는 활동에 참여한 광역예방순찰대 경찰관들을 격려했다.
유 직무대행은 이 자리에서 "외국인들이 언어와 문화의 차이로 인한 불편이 없도록 적극적인 활동을 해 달라"며, "전문 역량을 갖춘 광역예방순찰대 외사팀이 외국인 안전활동에 선도적인 역할을 해 달라"고 당부했다.
유 직무대행은 이어 서울경찰청 생활안전교통부장과 마포경찰서장, 마포구청·한국도로교통공단·삼성화재 등 유관기관과 함께 마포 용강노인복지관을 찾아 노인 보호구역 내 보행안전시설 및 고령 보행자 교통안전정책 추진 현황을 점검했다. 고령 보행자 교통안전과 관련한 현장 의견 청취도 이뤄졌다.
유 직무대행은 최근 고령 보행자 교통사고가 증가하는 상황을 언급하며 여름철 무더위·폭우 등으로 인한 사고 예방을 위해 지속적으로 시설 점검을 실시할 것을 주문했다. 유 직무대행은 현장에서 만난 고령층 주민들에게 "무더위와 장마 등으로 어르신들의 주의력이 떨어지면 교통사고 발생이 증가할 우려가 있다. 무리한 야외활동은 자제하되 야간 외출 시에는 밝은 옷을 착용하고, 길을 건널 때에는 횡단보도 신호를 꼭 지켜주시길 부탁드린다"고 당부했다.