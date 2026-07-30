경찰청, 여름 휴가철 맞아 치안예방활동…범죄예방·교통안전 시설점검

유재성 경찰청장 직무대행, 코엑스·용강노인복지관 현장방문

KakaoTalk_20260730_153527734_02 0 유재성 경찰청장 직무대행이 30일 서울 강남구 삼성동 코엑스를 찾아 민생치안 현장점검 활동을 벌이고 있다. /경찰청

유재성 경찰청장 직무대행이 여름 휴가철을 맞아 유동인구가 많은 장소들의 치안점검에 나섰다.유 직무대행은 30일 서울 강남구 삼성동 코엑스와 마포구 용강노인복지관 등 치안 현장을 방문해 범죄예방·교통안전을 위한 활동 현황과 안전시설 등을 점검하고 현장 경찰관들을 격려했다.최근 한국을 찾는 외국인 관광객이 지속적으로 증가함에 따라 선제적으로 치안 활동에 나선 것이다.유 직무대행은 먼저 서울경찰청 광역예방순찰대 외사팀과 함께 삼성동 코엑스를 방문해 합동순찰을 실시했다. 별마당도서관과 코엑스몰 등 주요 시설을 둘러보며 범죄·안전 취약 요소가 없는지 살피고, 영어·중국어·일본어 등 다국어로 제작된 범죄예방 안내 홍보물을 배부했다. 순찰 후에는 활동에 참여한 광역예방순찰대 경찰관들을 격려했다.유 직무대행은 이 자리에서 "외국인들이 언어와 문화의 차이로 인한 불편이 없도록 적극적인 활동을 해 달라"며, "전문 역량을 갖춘 광역예방순찰대 외사팀이 외국인 안전활동에 선도적인 역할을 해 달라"고 당부했다.유 직무대행은 이어 서울경찰청 생활안전교통부장과 마포경찰서장, 마포구청·한국도로교통공단·삼성화재 등 유관기관과 함께 마포 용강노인복지관을 찾아 노인 보호구역 내 보행안전시설 및 고령 보행자 교통안전정책 추진 현황을 점검했다. 고령 보행자 교통안전과 관련한 현장 의견 청취도 이뤄졌다.유 직무대행은 최근 고령 보행자 교통사고가 증가하는 상황을 언급하며 여름철 무더위·폭우 등으로 인한 사고 예방을 위해 지속적으로 시설 점검을 실시할 것을 주문했다. 유 직무대행은 현장에서 만난 고령층 주민들에게 "무더위와 장마 등으로 어르신들의 주의력이 떨어지면 교통사고 발생이 증가할 우려가 있다. 무리한 야외활동은 자제하되 야간 외출 시에는 밝은 옷을 착용하고, 길을 건널 때에는 횡단보도 신호를 꼭 지켜주시길 부탁드린다"고 당부했다.