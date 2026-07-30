닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 증권

리테일·운용 대박 터진 키움증권…상반기 영업익 1.4조 돌파

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011475

글자크기

닫기

박이삭 기자

승인 : 2026. 07. 30. 19:06

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

영업익 1조4102억·순익 1조1580억
전년比 각각 92.2%·112.2% 급증
2000년 창사 이래 최대 반기 실적
연환산 ROE도 32.4%로 역대 최고
키움증권
서울 여의도 키움증권 전경
키움증권이 영업이익과 순이익 모두에서 처음으로 1조원 벽을 동시에 뛰어넘는 이정표를 세웠다. 회사 설립 이래 최대 수준의 반기 실적으로, 증시 호황 속 국내주식 점유율 1위라는 우호적 환경과 자기자본투자(PI)·상장지수펀드(ETF) 유동성공급(LP) 등 회사 고유의 사업 경쟁력이 절묘하게 맞아떨어진 결과다.

무엇보다 일 평균 거래대금이 36조원 수준으로 급증함에 따라 리테일 수익이 크게 늘어난 것이 주된 배경으로 꼽힌다. 여기에 세일즈앤트레이딩(S&T) 및 운용 부문이 안정적인 성과를 이어가며 수익성을 한층 더 끌어올렸다. 이런 가운데 새 밸류업 계획과 더불어 퇴직연금·발행어음 등 신사업에서도 성과를 내면서, 종합 자산관리 회사로 도약하려는 전략이 구체화되는 모습이다.

30일 증권업계에 따르면 키움증권의 연결 기준 상반기 영업이익·당기순이익은 1조4102억원, 1조1580억원으로 전년 동기 대비 각각 92.2%, 112.2% 급증했다. 2분기만 살펴 보면 영업이익은 지난해 같은 기간에 비해 93.2% 늘어난 7889억원, 당기순이익은 119.4% 증가한 6806억원이다. 2분기 말 기준 자기자본은 6조8909억원으로 전년 동기 대비 26.7% 증가하는 한편, 연환산 자기자본이익률(ROE)은 32.4%로 전년 동기(18.8%) 대비 13.6%포인트나 뛰어올랐다.

매년 실적을 이끌어온 리테일 부문이 이번에도 효자 노릇을 했다. 2분기 주식 수수료수익은 전년 동기 대비 178.3% 늘어난 4519억원을 기록했다. 같은 기간 국내주식 시장 점유율은 25.0%로 전분기(25.7%) 대비 낮아졌지만, 21년 연속 업계 1위를 수성했다. 해외주식의 경우 일 평균 약정액이 직전 분기 1조4000억원에서 2조1000억원으로 늘어나면서 수익 확대에 힘을 보탰다.

2분기 운용손익 및 배당·분배금은 2492억원으로 전년 동기 대비 104.9% 늘었는데, 이 중 트레이딩 손익이 2044억원으로 83.3% 증가, 배당금 및 분배금은 447억원으로 342.6% 급증했다. 운용손익의 경우 PI·ETF LP·파생상품 거래 등 다양한 전략이 골고루 기여한 결과로, 특히 ETF LP 비즈니스는 거래액 기준 20%대 중반의 시장점유율을 유지하며 안정적인 수익원으로 자리 잡았다. 다만 신규 투자에 따라 세금 부담도 늘어, 2분기 판관비는 2920억원으로 전년 동기 대비 78.4% 증가했다.

투자은행(IB) 부문 역시 견조한 흐름을 이어갔다. 2분기 IB 수수료 수익은 833억원으로 전년 동기 대비 6.4% 늘었는데, 이 중 부동산금융 중심의 구조화·프로젝트파이낸싱(PF) 수수료가 658억원(79.0%)을 차지했다.

이날 키움증권은 애널리스트 대상 컨퍼런스콜에서 새로운 기업가치 제고 계획을 통해 별도 순이익 기준 주주환원율 30% 이상을 유지하겠다고 밝혔다. 또 배당소득 분리과세 요건을 갖춘 고배당 기업 지위를 이어가는 한편 2028년 안에 감액배당을 추진하겠다고 덧붙였다. 감액배당은 자본준비금을 줄여 확보한 재원을 주주에게 나눠주는 배당 방식으로, 주주가 비과세 혜택을 적용받아 세 부담 없이 배당금 전액을 수령할 수 있다.

키움증권은 올 상반기 발행어음업을 이어가는 동시에 지난 6월 퇴직연금 사업도 성공적으로 개시했다고 밝혔다. 사업을 시작한 지 두 달이 되지 않았지만 적립금이 1000억원을 넘어섰고, 가입 고객의 96%가 기존 주식 거래 고객인 것으로 확인돼 장기 자산관리 파트너로서의 신뢰를 얻고 있다는 설명이다. 키움증권 측은 "하반기엔 AI 투자정보 및 AI 자산관리 고도화, 디지털 자산 사업 기반 마련, 외국인 통합계좌를 활용한 브로커리지 사업 등을 중점적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
박이삭 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독]운용사 CEO들의 이례적 자성…“단일 레버리지 상폐까지 검토해야”

‘日 브랜드 카피 논란’ 도쿄베리, 게시물 대거 삭제…백화점 팝업도 중단

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

[日구마모토 강진] 반도체공장 잇단 가동중단…도요타·닛산도 생산 차질

[2보] 삼성전자, 역대 최대 분기 실적 기록…반도체서만 89조 벌었다

삼성전자, AI 반도체 타고 사상 최대 실적…메모리 70% 장기계약 전환

[인터뷰] 손나은 “‘김부장’으로 새로운 얼굴 발견했죠”

지금 뜨는 뉴스

“버거킹 아침 됩니다”…맥모닝 긴장하게 만든 간판 화제

도쿄베리, 日 도쿄바나나 ‘카피’ 논란…백화점 팝업도 중단

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”