형지, 미래 먹거리로 로봇·스마트텍스타일 낙점…부동산 자산 팔아 ‘시니어테크’ 키운다

송도 복합센터·부산 아트몰링 등 보유 자산 재편

확보 재원 웨어러블 로봇·AI 패션 등에 투입

패션 기반 기술기업 전환으로 성장동력 확보

패션그룹형지 자산 리밸런싱 추진_1_형지글로벌패션복합센터 0 형지글로벌패션복합센터./패션그룹형지

패션그룹형지가 보유 부동산 자산 재편을 통해 미래 성장 사업 투자에 나선다. 주요 자산의 효율화를 통해 투자 재원을 확보하고, 기존 패션 사업 중심의 포트폴리오를 시니어테크 등 첨단 기술 분야로 확대한다는 전략이다.형지는 인천 송도국제도시에 위치한 형지글로벌패션복합센터와 부산 사하구 하단동 복합쇼핑몰 아트몰링 등 주요 자산을 대상으로 효율화 작업을 추진한다고 30일 밝혔다. 이와 함께 부산 괴정동 형지스퀘어, 서울 강남구 개포동 형지개포빌딩·형지강남비전센터, 경기 용인·화성 지역 토지 등도 대상에 포함했다.형지글로벌패션복합센터는 연면적 약 6만4000㎡ 규모로 업무시설과 판매시설, 오피스텔이 결합된 복합시설이다. 부산 아트몰링은 지하 8층~지상 17층, 연면적 약 5만8896㎡ 규모의 복합 라이프스타일 공간으로 쇼핑·외식·문화·의료 등 다양한 서비스를 제공하는 지역 대표 상업시설이다.형지는 전문 매각자문사 선정과 자산 구조화 작업을 통해 보유 자산의 활용 방안을 검토하고 있다. 주요 자산이 포함된 만큼 시장에서는 이번 재편을 통해 수천억원 규모의 투자 재원이 마련될 가능성이 있다는 관측도 나온다.확보한 재원은 시니어테크를 중심으로 한 미래 성장 분야에 투입할 계획이다. 형지는 '웨어러블 로봇과 피지컬 휴머노이드 의류', '첨단 기능성 소재와 스마트 텍스타일', '글로벌 기술협력(R&D)', '인공지능(AI) 기반 패션·유통 플랫폼 및 디지털 전환(DX)', '해외 시장 확대' 등을 주요 성장 분야로 선정했다.특히 초고령화 사회 진입에 따라 성장 가능성이 커지고 있는 시니어테크 분야에 집중한다는 방침이다. 의류 제작 과정에서 축적한 소재와 착용 기술을 기반으로 고령층의 이동 보조와 재활을 지원하는 웨어러블 로봇, 센서와 디지털 기술을 결합한 스마트 텍스타일 분야에서 경쟁력을 확보한다는 구상이다.이와 함께 국내외 기업 및 대학과의 기술협력을 강화하고 R&D 역량을 확보해 글로벌 시장 확대에도 나설 계획이다. 계열사 간 기술과 유통 역량을 결합해 사업 경쟁력을 높이고 주주가치 제고를 추진한다는 전략이다.패션그룹형지 관계자는 "이번 자산 리밸런싱은 단순한 자산 매각이 아니라 자본을 효율적으로 재배치해 기업 가치를 높이기 위한 전략"이라며 "확보한 투자 여력을 시니어테크 기반의 웨어러블 로봇과 스마트 텍스타일 등 미래 성장 분야에 집중해 새로운 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.