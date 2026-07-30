정희용 “경북 소외 없어야”…2차 공공기관 이전·통합신공항 지원 촉구

국민의힘 원내대책회의 0 정희용 국민의힘 사무총장/송의주 기자

정희용 국민의힘 의원(성주·고령·칠곡)이 30일 국토위 첫 회의에서 2차 공공기관의 경북 이전과 대구경북 통합신공항 추진에 힘을 실어달라고 촉구했다.정 의원은 이날 전체회의에서 "2차 공공기관 이전 과정에 경상북도가 소외되지 않도록 하고, 대구경북 통합신공항 건설에도 국토위 위원들의 협조를 당부드린다"고 밝혔다.정 의원은 국민 삶과 직결된 주거·교통·안전 분야를 중심으로 민생 현안 해결에 집중하겠다는 뜻도 밝혔다. 수도권 집값 상승과 지방 미분양 증가 등 부동산 시장 불균형을 점검하고 청년·서민 주거 안정을 위한 정책 마련에 힘쓰는 한편, 건축물 안전사고와 지진, 싱크홀, 교통사고 등 각종 재난에 대비한 안전관리 체계 강화에도 나설 방침이다.아울러 국토균형발전과 제2차 공공기관 이전 등 주요 현안을 비롯해 대구경북 광역철도와 남부내륙철도, 달빛철도, 성주~대구 고속도로 등 지역 핵심 교통망 확충 사업 추진에도 역량을 집중하겠다고 강조했다.국토위는 주택·토지·건설 등 국토 정책과 철도·도로·항공·물류 등 교통 정책을 담당하는 상임위원회로, 국토교통부와 한국토지주택공사(LH), 한국도로공사, 한국철도공사(코레일), 한국공항공사 등 34개 기관을 소관으로 두고 있다.정 의원은 "국토위는 국민의 주거와 교통, 안전 등 일상과 가장 밀접한 정책을 다루는 상임위"라며 "주거 안정을 비롯해 국민 안전 확보와 경북 SOC 확충 등 산적한 현안을 꼼꼼히 챙기며 현장의 목소리를 바탕으로 합리적이고 실효성 있는 정책 대안을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.