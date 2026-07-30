케이뱅크, 상반기 순익 29%↓…“업비트 재계약 진행”

채권매각이익 감소로 실적 둔화…이자익 성장 기대

법인 가상자산 입출금 거래 확대도 두나무와 협의

케이뱅크 0 /케이뱅크

케이뱅크의 상반기 순이익이 전년 동기 대비 30% 가까이 감소했다. 채권매각이익이 줄어든 탓이다. 개인사업자 대출이 빠르게 늘면서 이자이익은 두 자릿수 증가세를 이어갔다.케이뱅크는 상반기 당기순이익은 601억원으로 전년 동기 대비 28.7% 감소했다고 30일 밝혔다. 2분기 순이익은 268억원으로 전년 동기 대비 60.6% 줄었다.실적이 크게 쪼그라든 건 비이자이익이 줄어든 탓이다. 상반기 비이자이익은 233억원으로 지난해 같은 기간보다 68% 감소했다. 채권매각이익이 감소했기 때문이다. 다만 체크카드와 연계대출, 제휴 신용카드 수수료 등이 늘면서 수수료이익은 전년 동기 대비 소폭 증가했다.이자이익은 성장세를 이어갔다. 상반기 이자이익은 2530억원으로 지난해 같은 기간(2116억원)보다 약 20% 증가했다. 개인사업자 대출 확대에 힘입어 상반기 NIM도 지난해 1.38%에서 올해 1.59%로 개선됐다.2분기 말 수신 잔액은 26조6000억원, 여신 잔액은 19조8000억원을 기록했다. 여신 잔액은 1년 전보다 13.8% 증가했다. 특히 개인사업자 대출 잔액은 3조3000억원으로 전년 동기보다 두 배 이상 늘었다. 상반기에만 개인사업자 대출 1조5200억원을 공급하며 지난해 연간 공급액의 80% 이상을 반년 만에 달성했다.케이뱅크는 컨퍼런스콜에서 여신 증가 효과가 분기 후반부에 집중된 만큼 이자이익 증가세는 하반기부터 더욱 뚜렷해질 것으로 전망했다. 이준영 전략실장은 "2분기 후반부에 여신이 크게 증가하면서 이익 반영이 다소 늦어졌다"며 "3분기부터는 증가한 자산이 본격적으로 수익에 기여하면서 이자이익 성장세가 확대될 것으로 보고 있다"고 말했다.시장금리 상승에 따른 순이자마진(NIM) 개선 가능성도 제시했다. 이 실장은 "여신 만기가 수신보다 짧아 금리 상승 시 대출금리에 더 빠르게 반영될 수 있다"며 "전체 여신의 절반 이상이 만기 6개월 이하인 만큼 하반기에는 NIM 개선 효과도 기대하고 있다"고 설명했다.비이자이익 확대 전략도 공개했다. 케이뱅크는 자체 앱 트래픽을 활용한 광고·제휴 사업을 확대하는 한편 무신사·네이버페이와의 서비스형 뱅킹(BaaS) 제휴와 스테이블코인 등 신사업을 통해 비이자수익 기반을 강화한다는 계획이다.최근 관심이 집중된 업비트와의 제휴와 관련해서는 재계약 절차가 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 김민찬 코퍼레이트그룹장은 "업비트와의 재계약은 정상적으로 진행 중"이라며 "하반기 법인 가상자산 입출금 관련 가이드라인에 맞춰 두나무와 사업 확대 방안도 협의하고 있다"고 말했다.건전성도 안정적인 수준을 유지했다. 2분기 말 연체율은 0.60%로 지난해 같은 기간(0.59%)과 비슷한 수준을 기록했다. 고정이하여신(NPL) 비율은 0.59%로 전년 동기(0.51%)보다 소폭 상승했지만 개인사업자 대출 연체율은 0.93%에서 0.51%로 하락했다.육두수 리스크관리실장은 "여신이 증가하는 가운데서도 건전성은 양호하게 관리되고 있다"며 "하반기에는 시장 변동 가능성이 있는 만큼 포트폴리오를 균형 있게 운영하고 심사 전략을 탄력적으로 조정하면서 건전성을 관리해 나갈 계획"이라고 말했다.