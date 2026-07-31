배우 김민하, 올해 부산국제영화제 단독 사회자 낙점

영화제 측, "또렷한 성장중인 연기자" 선정 이유 밝혀

제31회 BIFF, 10월 6~15일 영화의전당 일대에서 개최

김민하 0 배우 김민하가 오는 10월 6일 열리는 제31회 부산국제영화제(BIFF) 개막식의 단독 사회자로 나선다./제공=BIFF

배우 김민하가 올해 부산국제영화제(BIFF) 개막식의 단독 사회자로 나선다.제31회 BIFF는 31일 "지난해 경쟁 부문을 도입하며 국제적 위상을 더욱 공고히 한 영화제와 새로운 도약의 여정을 함께 할 단독 사회자로 현 시점 가장 또렷하게 성장하고 있는 김민하를 선정했다"고 밝혔다.지난 2016년 데뷔한 김민하는 2022년과 2024년 차례로 공개된 애플TV '파친코' 시즌 1·2에서 주인공 '선자'(윤여정)의 젊은 시절을 섬세하고 밀도 있게 연기해 2022 아시안아메리칸어워즈 TV부문 신인상을 거머쥐는 등 해외에서 가능성을 먼저 인정받았다.이후 드라마 '조명가게' '내가 죽기 일주일 전' '태풍상사'와 영화 '하나 코리아' 등으로 안방극장과 스크린을 오가며 왕성하게 활동중이며, 지난해 서울드라마어워즈 국제경쟁부문과 청룡시리즈어워즈에서 여자연기자상과 신인여우상을 각각 받았다. 또 최근에는 식단과 운동 만으로 17㎏ 가까이 감량한 모습을 공개해 화제를 불러일으켰다.한편 제31회 BIFF는 오는 10월 6일부터 15일까지 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 열흘간 열린다.