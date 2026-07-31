닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회

“탱크 올라가 인증 샷”…서경덕, 전쟁기념관 외국인 관광객 민폐 지적

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260731010011572

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 07. 31. 08:10

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

서경덕
/서경덕 성신여대 교수 인스타
서경덕 성신여대 교수가 서울 용산 전쟁기념관에서 중국인으로 추정되는 일부 관광객들의 관람 예절 논란과 관련해 "글로벌 매너를 반드시 지켜야 한다"고 지적했다.

서 교수는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "서울 용산 전쟁기념관에서 중국인으로 추정되는 일부 관광객들의 민폐 행위로 논란이 일고 있다"고 밝혔다.

그는 "최근 SNS에서 논란이 된 영상을 많은 누리꾼이 제보해 알게 됐다"며 "전시된 탱크 위에서 사진을 찍는 장면이 지속적으로 포착돼 문제가 되고 있다"고 전했다.

이어 "'들어가지 마시오'라는 안내판을 무시하고 벌이는 행위인 만큼 다른 관람객들에게 불편을 주고 있는 상황"이라고 지적했다.

서 교수는 전쟁기념관의 상징성과 역사적 의미도 강조했다.

그는 "전쟁기념관은 전쟁·군사 관련 역사적 전시물을 활용해 평화와 안보의 중요성을 전파하는 대한민국 대표 전시관"이라며 "해외 관광객들도 많이 방문하는 곳이자 유엔 참전국 희생자들도 기리는 장소에서 이런 잘못된 관람 태도는 비판받아 마땅하다"고 말했다.

또한 과거 국내 관광지에서 발생했던 일부 중국인 관광객들의 논란 사례도 언급했다.

서 교수는 "대한민국 유적지에서의 중국인 관광객들의 민폐 행위는 끊이지 않고 있다"며 "경복궁 돌담 아래에서 중국인 남녀가 나란히 용변을 보는 일이 질타를 받았고, 유적지 내 금연구역에서 흡연하는 모습도 꾸준히 포착돼 논란이 된 바 있다"고 했다.

그러면서 "중국인들이 다른 나라를 관광할 때는 기본적인 글로벌 매너를 반드시 지켜야 한다"며 "과태료 부과 등으로 좋은 본보기를 만들고 관광 가이드가 중국인 관광객들을 대상으로 지속적으로 교육하는 것도 민폐 행위를 줄이는 중요한 방법이 될 수 있다"고 제안했다.


정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기