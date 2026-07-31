닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

한화오션, KDDX 본계약 체결…2032년 전력화 ‘시동’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260731010011658

글자크기

닫기

김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 31. 10:29

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

31일 방사청과 본계약 체결
사진2. KDDX 조감도
한국형 차기 구축함(KDDX) 조감도. /한화오션
한화오션이 7조8000억원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업 본계약을 체결했다. 사업자 선정 과정에서 3년 넘게 지연됐던 KDDX 사업도 이번 계약을 계기로 본궤도에 오르게 됐다. 한화오션은 오는 2032년 선도함 전력화를 목표로 최적화된 KDDX를 본격 건조할 예정이다.

한화오션은 31일 방위사업청과 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업 본계약을 체결했다고 밝혔다.

KDDX 사업은 7000톤급 구축함 6척을 국내 기술로 건조하는 국내 첫 국산 이지스 구축함 사업이다. 정부는 2032년 선도함 전력화를 시작으로 2036년까지 총 6척을 해군에 인도할 계획이다. 총사업비는 약 7조8000억원 규모다.

앞서 방사청은 올해 3월 입찰공고를 낸 뒤 제안서 평가 등을 거쳐 지난 1일 한화오션을 우선협상대상자로 선정했다. 이후 방사청과 해군, 한화오션은 기술과 가격, 사업 조건 등을 협의해 이날 본계약을 체결했다.

이번 계약으로 3년 이상 지연된 KDDX 사업도 본격적인 이행 단계에 들어가게 됐다. KDDX 사업은 상세설계와 선도함 건조 방식 결정이 늦어진 데다 사업자 선정 과정에서 HD현대중공업과 한화오션 간 경쟁이 이어지며 일정이 수차례 미뤄졌다. 정치권 개입까지 더해지면서 사업 추진이 장기간 답보 상태를 이어왔다.

한화오션은 유·무인 복합전투체계와 다층 방어체계, 강화된 사이버 방호체계, 병력절감 자동화 기술 등을 적용해 2030년대 전장환경에 최적화된 구축함을 건조한다는 계획이다.

김호중 한화오션 특수선사업부 국내영업 담당 상무는 "한화오션은 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업자로서 무거운 책임감을 느끼고 있다"며 "2030년대 대한민국 해군력을 이끌고, K-해양방산의 대표모델이 될 KDDX가 해외 방산시장을 리딩할 수 있는 최고의 구축함으로 자리매김할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.
김한슬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

장동혁 “시민이 이겼다”…국민의힘 현역 15명 올공에 집결

李 “한·칠레는 이상적인 파트너…FTA 현대화·핵심광물 협력 추진”

배우 김민하, 올해 부산국제영화제 단독 사회자 낙점

“탱크 올라가 인증 샷”…서경덕, 전쟁기념관 외국인 관광객 민폐 지적

[기자의눈] 사람 목숨 건 승강기 공사, ‘몰랐다’는 말로 끝낼 일인가

“복도 한복판에 에어컨 실외기”…아파트 주민 분통, “지진 난 줄 알았다”

최태원 회장, 공시규정 최대치 48억 매수에 뉴욕까지 들썩… 24시간 움직인 SK하이닉스

지금 뜨는 뉴스

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030

싱크대에 버렸다가 수리비 폭탄…고쳐야 할 주방습관은?

“버거킹 아침 됩니다”…맥모닝 긴장하게 만든 간판 화제

도쿄베리, 日 도쿄바나나 ‘카피’ 논란…백화점 팝업도 중단

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대