한화오션, KDDX 본계약 체결…2032년 전력화 ‘시동’

31일 방사청과 본계약 체결

사진2. KDDX 조감도 0 한국형 차기 구축함(KDDX) 조감도. /한화오션

한화오션이 7조8000억원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업 본계약을 체결했다. 사업자 선정 과정에서 3년 넘게 지연됐던 KDDX 사업도 이번 계약을 계기로 본궤도에 오르게 됐다. 한화오션은 오는 2032년 선도함 전력화를 목표로 최적화된 KDDX를 본격 건조할 예정이다.한화오션은 31일 방위사업청과 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업 본계약을 체결했다고 밝혔다.KDDX 사업은 7000톤급 구축함 6척을 국내 기술로 건조하는 국내 첫 국산 이지스 구축함 사업이다. 정부는 2032년 선도함 전력화를 시작으로 2036년까지 총 6척을 해군에 인도할 계획이다. 총사업비는 약 7조8000억원 규모다.앞서 방사청은 올해 3월 입찰공고를 낸 뒤 제안서 평가 등을 거쳐 지난 1일 한화오션을 우선협상대상자로 선정했다. 이후 방사청과 해군, 한화오션은 기술과 가격, 사업 조건 등을 협의해 이날 본계약을 체결했다.이번 계약으로 3년 이상 지연된 KDDX 사업도 본격적인 이행 단계에 들어가게 됐다. KDDX 사업은 상세설계와 선도함 건조 방식 결정이 늦어진 데다 사업자 선정 과정에서 HD현대중공업과 한화오션 간 경쟁이 이어지며 일정이 수차례 미뤄졌다. 정치권 개입까지 더해지면서 사업 추진이 장기간 답보 상태를 이어왔다.한화오션은 유·무인 복합전투체계와 다층 방어체계, 강화된 사이버 방호체계, 병력절감 자동화 기술 등을 적용해 2030년대 전장환경에 최적화된 구축함을 건조한다는 계획이다.김호중 한화오션 특수선사업부 국내영업 담당 상무는 "한화오션은 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업자로서 무거운 책임감을 느끼고 있다"며 "2030년대 대한민국 해군력을 이끌고, K-해양방산의 대표모델이 될 KDDX가 해외 방산시장을 리딩할 수 있는 최고의 구축함으로 자리매김할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.