5개월 만에 中 경기 위축

7월 中 제조업 PMI 49.2

1.1P 하락, 수요 둔화 등이 원인

비제조업도 49.0으로 1.2P 저하

clip20260731195026 0 중국의 경기가 5개월 만에 위축됐다. 그래서인지 광둥(廣東)성 광저우(廣州)의 한 자동차 공장의 분위기가 별로 좋지 않아 보인다./징지르바오(經濟日報).

중국의 체감 경기를 보여주는 2026년 7월 제조업 구매관리자 지수(PMI)가 49.2로 전월 50.3에서 1.1 포인트 하락했다.관영 신화(新華)통신을 비롯한 매체들이 31일 중국 국가통계국이 이날 발표한 데이터를 인용해 보도한 바에 따르면 7월 비제조업 PMI 역시 49.0으로 전월 50.2에서 1.2 포인트 떨어졌다. PMI는 50을 넘으면 경기확대, 50을 하회할 때는 경기축소를 의미한다.7월 제조업 PMI는 5개월 만에 경기축소 국면으로 전락했다. 시장 예상치 50.0을 0.8 포인트나 밑돌았다. 제조업 PMI는 약 3200개 제조업체를 대상으로 생산, 신규 주문, 고용 등 항목을 조사해 산출한다.통신에 따르면 신규 수주는 48.5로 전월보다 2.7 포인트 하락해 2개월 만에 50 아래로 내려갔다. 생산도 49.9로 1.5 포인트 떨어지면서 5개월 만에 경기축소 영역에 들어섰다.해외 수요를 나타내는 신규 수출수주는 49.6으로 전월보다 0.5포인트 낮아졌다. 2개월 만에 50 아래로 떨어진 것이다. 미국과 이란 간 군사충돌이 격화하면서 수출 시장의 불확실성이 커진 여파라고 할 수 있다.기업 규모별로는 대기업 PMI가 49.5로 전월보다 1.2포인트 하락했다. 중견기업과 중소기업도 모두 50을 하회했다.그러나 첨단 제조업은 상대적으로 견조했다. 설비 제조업 PMI는 51.4, 고기술 제조업 PMI가 53.3으로 경기확대 국면을 유지했다. 컴퓨터·통신·전자 설비 제조업 등의 일부 업종은 생산와 신규 수주 모두 53 이상을 기록, 비교적 활발한 생산과 수요의 흐름을 보였다.이에 반해 소비재 제조업 PMI는 47.8, 고에너지 소비 업종 PMI이 47.0으로 떨어졌다. 비금속 광물제품, 철강 제련·압연, 자동차 등 일부 업종은 생산과 신규 수주 전부 부진했다.원자재 가격과 출하 가격 역시 둔화됐다. 7월 주요 원자재 구매가격은 53.2, 출하가격이 47.8로 집계됐다. 이들 지수는 원자재 가격 변동 등 영향으로 4개월 연속 하락했다.