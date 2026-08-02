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용인시 “전세사기 방지? 이 책에 정답 있어요”

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용인 홍화표 기자

승인 : 2026. 08. 02. 16:28

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모든 부동산 정보 한권에 담은 '내 손 안의 똑똑부동산' 발간
용
용인특례시가 최근 사회적 문제로 떠오른 전세사기 피해를 예방하고, 부동산 계약과 토지 관련 행정정보 등 시민들이 자주 묻는 부동산 정보를 모은 책자를 제작해 배포한다.

용인시는 시민들이 부동산 관련 정보를 쉽고 정확하게 확인할 수 있도록 부동산 종합 안내서 '내 손 안의 똑똑부동산'<표지>을 제작·배포했다고 2일 밝혔다.

이 안내서에는 한눈에 보는 부동산 계약 절차, 토지거래허가구역과 부동산 실거래 신고·개별공시지가 등 주요 제도 안내, 안전한 전·월세 계약을 위한 체크사항, 지적측량과 도로명주소 등 토지관리 정보, 유용한 부동산 관련 누리집 정보 등을 수록했다. 특히 계약 전 반드시 확인해야 할 사항을 정리한 '뜯어서 쓰는 임차인 체크리스트'를 부록으로 담아 임차인들이 계약 과정에서 직접 활용할 수 있도록 실용성을 높였다.

시는 안내서 배포와 함께 시민들이 부동산 정보를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 맞춤형 상담과 교육도 병행하고 있다.

지난 3월에는 단국대학교 학생들을 대상으로 '용인시 안전전세 관리단'이 전세 계약 시 유의사항과 피해 예방법 등을 안내하는 맞춤형 상담을 진행했다. 앞으로도 '용인청년LAB'에서 전세사기 피해 예방 아카데미를 운영하고, 안내서 배포와 현장 상담을 지속적으로 이어갈 계획이다.

시 관계자는 "부동산 계약과 관련한 제도와 행정정보가 여러 곳에 흩어져 있어 시민들이 필요한 정보를 찾는 데 어려움이 있었다"며 "시민들이 꼭 필요한 정보를 한 권으로 쉽게 확인하고 안전한 부동산 거래에 활용할 수 있도록 안내서를 제작했다"고 말했다.
홍화표 기자

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