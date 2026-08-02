용인시 “전세사기 방지? 이 책에 정답 있어요”

모든 부동산 정보 한권에 담은 '내 손 안의 똑똑부동산' 발간

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용인특례시가 최근 사회적 문제로 떠오른 전세사기 피해를 예방하고, 부동산 계약과 토지 관련 행정정보 등 시민들이 자주 묻는 부동산 정보를 모은 책자를 제작해 배포한다.용인시는 시민들이 부동산 관련 정보를 쉽고 정확하게 확인할 수 있도록 부동산 종합 안내서 '내 손 안의 똑똑부동산'을 제작·배포했다고 2일 밝혔다.이 안내서에는 한눈에 보는 부동산 계약 절차, 토지거래허가구역과 부동산 실거래 신고·개별공시지가 등 주요 제도 안내, 안전한 전·월세 계약을 위한 체크사항, 지적측량과 도로명주소 등 토지관리 정보, 유용한 부동산 관련 누리집 정보 등을 수록했다. 특히 계약 전 반드시 확인해야 할 사항을 정리한 '뜯어서 쓰는 임차인 체크리스트'를 부록으로 담아 임차인들이 계약 과정에서 직접 활용할 수 있도록 실용성을 높였다.시는 안내서 배포와 함께 시민들이 부동산 정보를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 맞춤형 상담과 교육도 병행하고 있다.지난 3월에는 단국대학교 학생들을 대상으로 '용인시 안전전세 관리단'이 전세 계약 시 유의사항과 피해 예방법 등을 안내하는 맞춤형 상담을 진행했다. 앞으로도 '용인청년LAB'에서 전세사기 피해 예방 아카데미를 운영하고, 안내서 배포와 현장 상담을 지속적으로 이어갈 계획이다.시 관계자는 "부동산 계약과 관련한 제도와 행정정보가 여러 곳에 흩어져 있어 시민들이 필요한 정보를 찾는 데 어려움이 있었다"며 "시민들이 꼭 필요한 정보를 한 권으로 쉽게 확인하고 안전한 부동산 거래에 활용할 수 있도록 안내서를 제작했다"고 말했다.