4대 철도 현안 해결에 사활 건 김성제 의왕시장…국토부 찾아 지원 요청

위례~과천선 연장·월암역·왕곡역 신설·의왕역 지하화 등 국가 계획 반영 촉구

“3기 신도시 협조에 따른 정당한 권익…수도권 남부 미래 교통 경쟁력 직결”

1.(사진)김성제 의왕시장 국토교통부 2차관 면담(의왕시 핵심 철도 사업 반영 요청)(2) 0 김성제 의왕시장(가운데)이 지난달 31일 서울시 중구 소재 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 의왕시 핵심 철도망 구축 사업에 대한 정부 지원을 요청하고 있다. /의왕시

김성제 경기 의왕시장이 지역의 지도를 바꿀 핵심 철도망 구축을 위해 직접 국토교통부를 찾아 설득에 나서는 등 총력전을 펼치고 있다.2일 의왕시에 따르면 김 시장은 지난달 31일 서울 중구 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 제2차관과 단독 면담을 갖고, 위례~과천선 의왕 연장 등 지역 발전을 이끌 4대 철도 현안을 강력히 건의했다.이번 면담은 의왕군포안산 3기 신도시를 비롯해 청계2·고천·초평·월암·오전왕곡지구 등 대규모 국가 주택 공급 정책에 적극 협조해 온 의왕시의 정당한 권익을 확보하고, 시민들의 숙원인 교통 환경을 대폭 개선하겠다는 김 시장의 강한 의지가 반영된 자리다.이 자리에서 김 시장은 '위례~과천선 의왕 연장' 사업이 3기 신도시 등 수도권 대규모 주택 공급과 연계된 핵심 노선임을 조목조목 설명했다. 특히 경기도 철도기본계획에 반영된 해당 노선이 동탄~인덕원선, GTX-C 등 광역철도망과 연결돼 수도권 남부의 교통 축을 완성할 수 있다는 당위성을 피력하며 '제5차 국가철도망 구축계획' 반영을 강력히 요청했다.지역 주민들의 실질적인 교통 편의 향상을 위한 현장 중심 행보도 이어졌다. 김 시장은 월암 공공주택지구 개발에 따른 교통 수요 급증에 대비해 '국도 1호선 월암역 추가 정거장 신설'을 적극 건의했다. 이어 오전·왕곡지구 개발 초기 단계부터 지속적으로 제기해 온 '동탄~인덕원선 왕곡역 신설' 역시 지역 간 연계성 강화를 위한 필수 사업임을 역설했다.아울러 철도시설로 인한 지역 단절과 의왕ICD 영향을 해소하고 미래형 도시공간을 조성하기 위한 '의왕역 지하화 및 복합개발 사업'을 '지상철도 지하화 통합개발 종합계획'에 포함해 줄 것을 적극 피력했다.김 시장은 "의왕시는 그동안 국가 주택 공급 정책이 원활히 추진될 수 있도록 위험과 부담을 감수하며 적극 협조해 왔다"며 "이러한 대규모 개발이 단순히 집만 지어지는 것에 그치지 않고 시민들이 체감하는 쾌적한 도시 환경으로 결실을 맺으려면 촘촘한 철도교통망 배치가 필연적"이라고 당위성을 강조했다.이어 김 시장은 "의왕에 필요한 철도 노선은 단순한 지역 숙원을 넘어 수도권 남부의 미래 교통 경쟁력과 국가 주택 정책의 성공을 완성하는 핵심 기반 시설"이라며 정부 차원의 결단을 거듭 촉구했다. 이에 홍 차관은 "의왕시가 건의한 주요 철도 사업들에 대해 실무 차원에서 면밀히 검토하겠다"며 긍정적인 입장을 전달했다.