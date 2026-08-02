“교권보호관제 도입은 놀라운 혁신이자 참된 용기”

이석현 전 국회부의장 칭찬 부른 안민석 경기도교육감의 교육행정 혁신

안민석 경기도교육감_경기교육위원회 0 안민석 경기도교육감(왼쪽 첫번째)이 지난달 29일 도교육청 조원청사 4층 국제회의실에서 열린 (가칭)경기교육위원회 소통 협의회에 참석, 인사말을 하고 있다. /경기도교육청

이석현 전 국회부의장이 안민석 경기도교육감이 추진하는 '지역추천 교육장 공모제'와 '교권보호관제' 도입에 대해 "놀라운 혁신이자 참된 용기"라며 적극적인 찬사의 뜻을 보냈다.2일 지역 정가 등에 따르면 이 전 부의장은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 안 교육감의 교육행정 혁신 행보를 조명하며 이같이 평가했다.이 전 부의장은 우선 도내 교육장 선발에 도입된 '지역추천 공모제'를 집중 언급했다. 그는 "종래에는 당선된 교육감이 측근을 임명해 엽관제나 정실인사의 우려가 높았던 것이 사실"이라며 "선거 과정에서 도움을 준 인사들이 많았을 텐데도 자신의 인사권을 내려놓고 이를 지역주민의 손에 돌려주는 것은 결코 쉽지 않은 결단"이라고 강조했다.이어 과거 교육장 관행에 대한 문제의식도 지적했다. 이 전 부의장은 "과거의 교육장은 지역 사정을 잘 모르는 '과객(過客)'에 그쳤던 경우가 많았다"며 "안 교육감이 쏘아 올린 작지만 의미 있는 시도가 전국으로 퍼져 풀뿌리 주민자치의 교육 혁신으로 결실을 맺기를 기대한다"고 언급했다.아울러 일부 반발 속에서 추진 중인 '교권보호관제'에 대해서도 높이 평가했다. 이 전 부의장은 "일부의 반대를 무릅쓰고 교권보호관제를 관철해 나가는 모습을 보며, 과거 의정활동을 함께하면서도 미처 깨닫지 못했던 안 교육감의 참된 용기를 다시금 발견하게 된다"고 덧붙였다.