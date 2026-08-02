“드론으로 산불 잡는 이천 의용소방대 활동 시작합니다”

드론전문운용반 공식 출범…산불·실종자 수색·풍수해 현장 지원·안전관리 역할 수행

이천시 의용소방대 드론전문운용반 재난 대응력 강화 출범 0 지난달 30일 이천소방서에서 열린 의용소방대 '드론전문운용반' 발대식에서 진행된 드론 시연회 모습. /이천시

드론(무인기)으로 산불, 풍수해, 실종자 수색 등 각종 재난에 선제적으로 대응하기 위한 경기 이천시의 실험이 본격적으로 시작한다.이천시는 선제적인 재난 대응과 시민 안전을 강화하기 위해 의용소방대에 '드론전문운용반'을 운영한다고 2일 밝혔다. 앞서 시는 지난달 30일 이천소방서에서 '드론전문운용반' 발대식을 갖고 본격적인 출발을 알렸다.이천소방서 의용소방대는 현재 19개 대에서 500명 가까운 대원이 활동하고 있다. 봄철 산불 예방 순찰, 여름철 집중호우 및 침수지역 복구 지원, 겨울철 화재 예방 캠페인, 전통시장 및 다중이용시설 안전점검, 소방훈련, 시민 심폐소생술 교육, 지역 축제 안전관리 지원 등 다양한 분야에서 봉사활동을 하고 있다.시는 첨단 장비를 활용한 재난 대응 체계를 구축하고 현장 대응력을 높이기 위해 드론 관련 예산을 편성했다. 의용소방대 '드론전문운용반'은 산불과 풍수해, 실종자 수색 등 재난 발생 시 신속한 상황 파악과 현장 지원 임무를 수행한다. 평상시에는 재난 취약 지역 예찰과 안전 순찰 활동을 통해 예방 중심의 안전 관리 역할도 담당하게 된다.이천시는 '드론전문운용반' 운영과 함께 재난 예방 활동에서부터 재난 신속 대응에 이르기까지를 아우르는 입체적인 재난관리 체계를 구축할 계획이다.성수석 시장은 "재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하는 것이 행정의 가장 중요한 책무"라며 "의용소방대가 드론을 활용해 재난 위험 요인을 선제적으로 파악하고 각종 재난 현장에서 시민 안전을 지키는 핵심 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.