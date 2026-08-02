광주시 남종면에 문화·복지·교육 거점시설 들어선다

국비 42억원 투입 '남종 물안개 행복센터' 조성

광주시 문화.복자.교육 기능 갖춘 남종 물안개 행복센터 조성 0 광주시 청사

경기 광주시 남종면에 주민들의 문화·복지·교육 관련 니즈를 충족해줄 수 있는 거점시설이 들어선다.광주시는 농림축산식품부가 주관한 '2027년 기초생활 거점 조성 사업 공모'에 남종면이 선정돼 국비 42억원을 확보했다고 2일 밝혔다.기초생활 거점 조성 사업은 농촌지역의 생활 서비스 기능을 강화하기 위해 추진된다. 농촌 중심지에 생활서비스 거점을 조성해 주변 마을까지 서비스를 연결하는 사업이다.광주시는 내년부터 2031년까지 총사업비 80억원을 투입해 남종면에 문화·복지·교육 기능을 갖춘 거점시설 '남종 물안개 행복센터'(가칭)를 건립할 계획이다. 남종면 사업은 남종 물안개 행복센터를 중심으로 문화·복지·교육 기능을 한곳에 집약하고, 공동체 활성화를 함께 추진하는 복합형 모델이라는 점이 특징이다.시는 행복센터 조성과 함께 주민공동시설 확충, 주민 역량 강화 프로그램 운영 등을 추진해 생활 서비스 접근성을 높인다는 방침이다.남종면은 그동안 문화·복지시설 등 기초생활 기반시설이 부족해 관련 시설 확충 요구가 지속적으로 제기돼 왔다. 시는 이번 사업을 통해 정주 여건 개선과 지역활력 회복에 나설 계획이다.박관열 시장은 "주민 의견을 적극 반영해 일상에서 변화를 체감할 수 있는 생활 서비스 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.