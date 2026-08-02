하필 파종시기에 가뭄이…제주 당근재배 농심 타들어간다

폭염·가뭄 한달째 구좌읍 파종철 직격탄…용수확보 ‘비상’

농가 고충듣들은 위성곤 "농작물 피해 최소화에 총력"

위성곤 제주특별자치도지사 0 2일 제주시 구좌읍 한동리 당근 재배 농가에서 위성곤 제주지사(오른쪽 세번째)가 농민들과 함께 메말라가는 밭 상태와 용수 공급 상황을 살피고 있다./제주도

위성곤 제주특별자치도지사 0 2일 제주시 구좌읍 한동리 당근 재배 농가에서 위성곤 지사(오른쪽)가 메말라있는 흙 상태를 살피며 농민의 고충을 듣고 있다./제주도

한 달 가까이 비가 내리지 않고 폭염이 이어지면서 제주 당근밭이 바짝 말라가고 있다.당근 파종이 본격화되는 제주시 구좌읍 들녘은 흙이 수분을 잃어 가루처럼 부서질 정도로 메말랐다. 농업용수 확보가 늦어질 경우 초기 발아와 생육에 차질이 불가피한 상황이다.제주 밭작물 토양수분은 현재 '부족'에서 '매우 부족' 단계까지 떨어졌다. 특히 제주 당근 주산지인 구좌읍은 파종 시기와 가뭄이 겹치며 농업용수 수요가 급증하고 있다.위성곤 제주특별자치도지사는 2일 오전 제주시 구좌읍 한동리 농업용수 급수 지원 현장을 찾아 용수 공급 상황과 농가 이용 실태를 살피고 가뭄 대응 상황을 점검했다.현장에는 사단법인 제주당근연합회와 지역농협 관계자, 강동우 제주도의회 의원 등 20여 명이 참석해 용수 공급 여건과 농가 현장의 어려움을 전달했다.제주도는 폭염과 강수량 부족에 따른 농업용수 수요 증가에 대비해 지난 7월24일 농작물 가뭄대책 전담팀을 구성하고 종합상황실을 운영하고 있다.급수탑 개방과 공용 물백 설치, 급수차량 지원 등 지역별 상황에 맞춘 용수 공급 대책을 추진하고 있으며 급수가 필요한 농가에는 양수기와 물백 등 급수 장비를 지원하고 있다.제주시에서는 공공 관정 467곳과 저수지 8곳 가동하고 있으며 정비를 마친 급수탑 148곳을 통해 농업용수를 공급하고 있다.김녕·월정·한동 등 8개 마을에는 공용 물백 16개를 설치해 160톤 규모의 급수 거점을 마련했다.위 지사는 이어 구좌읍 당근 재배 농가를 찾아 발아와 생육 상황을 확인하고 농업인들의 건의사항을 들었다.구좌 지역은 제주 당근 생산량을 책임지는 대표 산지로 파종기에 충분한 물 공급 여부가 한 해 농사를 좌우한다.한 농업인은 "8월부터 당근 파종이 본격적으로 시작되는데 가뭄이 갈수록 심해져 지금 발아율이 10%에 그치고 있다"며 "토양에 수분이 워낙 부족해 물이 많이 필요한 상황"이라고 말했다.농업인들은 안정적인 용수 공급과 함께 급수시설 확충, 노후 공급 설비 개선을 요청했다. 가뭄 장기화에 대비한 지속적인 현장 지원과 용수원 다변화 필요성도 제기했다.위 지사는 현장 의견을 바탕으로 관계기관과 함께 공급 설비를 점검하고 수질 관리와 용수원 확보 방안을 마련하도록 했다.제주도는 긴급 급수 지원과 함께 노후 관로 개선, 배수지 증설 등 중장기 용수 확충 방안도 단계적으로 추진할 계획이다.위 지사는 "발아기 물 공급이 올해 당근 농사를 좌우하는 만큼 기상과 토양수분, 지역별 수요를 끝까지 챙기겠다"며 "현장의 목소리를 대책에 반영해 농작물 피해를 최소화하도록 힘쓰겠다"고 말했다.