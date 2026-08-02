패트단축법·선관위 특검 후속절차 충돌… 8월 국회도 ‘가시밭’

주진우 국민의힘 의원이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 지난해 제21대 대선 당시 일부 투표소에서 투표자 수가 정확히 100명씩 증가하거나 일정 시간 동안 한 명도 증가하지 않은 것으로 확인돼 선거관리위원회의 고의 조작이 의심된다고 주장하고 있다. /연합