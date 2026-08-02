“당원 주권 강화”… 장동혁, 취임 1년 개혁안 띄운다

장동혁 국민의힘 대표가 지난달 29일 국회 의원회관에서 열린 '올공 청년들은 말한다": 청년이 말하는 공정과 책임, 그리고 대한민국의 미래'에서 발언을 하고 있다. /이병화 기자 photolbh@