용인에 가면 운전이 편해진다…市, 실시간 차량 신호정보 시스템 확충

10월까지 교차로 110곳에 구축…내비게이션 플랫폼과 연계

전방신호와 잔여시간 정보 제공…교통사고 예방 효과 기대

용 0 용인특례시가 AI로 연출한 실시간 차량 신호정보 시스템 예상도. /용인시

용인특례시가 10월까지 교차로 신호정보를 실시간으로 알려주는 스마트 교통시스템을 구축한다.용인시는 총사업비 5억3500만원을 들여 주요 간선도로(교차로)에 내비게이션 플랫폼과 연계할 수 있는 실시간 차량 신호정보 시스템을 확충한다고 3일 밝혔다.시가 실시간 차량 신호정보 시스템 구축에 나서는 것은 운전자에게 예측 가능한 교통 환경을 제공하고, 급가속·급제동 등으로 인한 사고를 예방하기 위해서다.실시간 차량 신호정보 시스템이 도입되는 교차로는 처인구 삼가동 용인대입구삼거리, 역북동 역북초교 삼거리, 김량장동 처인구청후문사거리, 기흥구 신갈동 신갈오거리, 상하동 지석초교입구사거리, 구갈동 신갈중학교 입구 사거리, 수지구 죽전동 죽전성당앞사거리, 풍덕천동 수지구청사거리, 죽전중고교앞사거리 등 총 110곳이다.시는 이 구간의 신호제어기와 통신연결 모뎀을 교체하고, 내비게이션 플랫폼과 연계해 운전자에게 실시간으로 교차로 신호정보를 전달할 예정이다. 이 시스템은 교통신호 상황과 잔여 시간(초 단위) 등을 운전자에게 실시간으로 제공해 전방 교차로의 신호 변화에 맞춰 주행속도를 조절할 수 있도록 돕는다.앞서 시는 올해 3월부터 기흥구 동백지구 내 교차로 13곳에 실시간 차량 신호정보 시스템을 구축해 운영하고 있다. 시는 앞으로 실시간 차량 신호정보 시스템을 단계적으로 확대하고, 이를 통해 확보한 정보를 자율주행과 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 등 미래 교통서비스에 활용할 계획이다.이상일 시장은 "실시간 차량 신호정보 시스템은 시민의 이동 편의와 경제성을 높이고 미래교통 환경에 대응하는 스마트 교통서비스"라며 "앞으로도 시민이 일상에서 체감할 수 있는 미래형 교통정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.