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대한항공, ‘블루오션’ 군용 AAM 시장 공략…美 아처와 협력

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김한슬 기자

승인 : 2026. 08. 03. 09:03

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단순 기체 도입 아닌 국산화 등 협력 발전
대한민국 방위산업 전체 역량 강화 기대
[대한항공] 군용 AAM 도입 시 예상 운용 개념 - 2
군용 AAM 도입 시 예상 운용 개념. /대한항공
대한항공이 미국 전기수직이착륙기(eVTOL) 기업 아처 에비에이션과 손잡고 군용 미래항공모빌리티(AAM) 사업 협력에 나서고 있다.

3일 대한항공은 아처와 군용 AAM 기체 개발과 국산화, 감항인증 기술 확보, 해외 수출까지 추진할 계획이라고 밝혔다.

대한항공이 군용 개조와 체계통합을 맡고, 아처는 기술 협력과 감항인증을 지원하는 방식으로 협력한다. 미 공군에서 검증된 아처의 eVTOL 기체 '미드나잇(Midnight)'을 기반으로 국내 운용 환경에 맞는 군용 기체를 개발할 계획이다.

대한항공은 단계적인 국산화를 통해 국내 공급망을 구축하고 국내 기업 참여를 확대한다는 방침이다. 장기적으로는 국내 군용 AAM 산업 생태계를 구축하고 제3국 수출도 추진한다는 구상이다.

양사는 방위사업청이 추진하는 군용 AAM 신속시범사업 참여를 추진하고 있다. 사업에 선정될 경우 군용 AAM의 군 활용성을 검증하고 이를 기반으로 기술 개발과 사업화를 본격화할 계획이다.

대한항공은 기술 협력과 단계적 국산화를 기반으로 제3국 수출을 위한 협력 모델도 검토하고 있다. 글로벌 군용 AAM 시장을 겨냥한 한·미 방산 협력 모델로 발전시킨다는 계획이다.

해당 사업은 우리나라의 AAM 감항인증 체계 구축에 큰 의미를 갖는다고 평가된다. 우리나라가 세계 최고 수준의 민간 AAM 감항인증 기술과 경험을 확보할 수 있는 기회라는 의미다. 특히 군용 AAM 개발 과정에서 아처가 제공하는 FAA 감항인증 데이터 패키지는 국내 AAM 감항인증 기준을 마련하는 데 활용될 수 있다.

대한항공 항공우주사업본부 관계자는 "군용 AAM 개발은 전 세계 주요국 중 대한민국이 미래 항공 핵심 전력과 AAM 산업 주도권을 확보할 수 있는 블루오션이자 기회"라며 "대한항공과 아처가 수행하는 한·미 기술 협력을 바탕으로 우리나라의 AAM 기술 발전의 '골든 타임'을 잡고 새로운 방산 수출 모델을 만들어 가겠다"고 강조했다.
김한슬 기자

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