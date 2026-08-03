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카카오모빌리티, ‘AI 주니어랩’ 6시 성료…‘피지컬 AI’ 중심 교육

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김영진 기자

승인 : 2026. 08. 03. 09:22

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[이미지1] 카카오모빌리티, 미래 AI 인재 키우는 ‘AI 주니어랩 6기’ 성료
카카오모빌리티가 'AI 주니어랩 6기'를 성료했다./카카오모빌리티
카카오모빌리티는 미래 인재들의 AI 역량 성장을 지원하는 사회공헌 프로그램 'AI 주니어랩(AI Junior Lab) 6기'를 성료했다고 3일 밝혔다.

'AI 주니어랩'은 2023년부터 카카오모빌리티가 사회복지법인 아이들과미래재단과 함께 운영하고 있는 미래 인재 육성 프로그램이다. 이번 6기부터는 프로그램 명칭을 기존 '주니어랩'에서 'AI 주니어랩'으로 변경하며 AI 중심 커리큘럼을 강화하는 한편, 모집 대상과 인원을 전국 중학생(50명)으로 확대해 더 많은 교육 기회를 제공한다.

이번 AI 주니어랩 6기는 7월 29일부터 8월 1일까지 3박 4일간 경기도 용인시 소재 '카카오 AI 캠퍼스'에서 진행됐다. 참가 학생들은 '정체불명의 의뢰만 접수되는 비밀 연구소'라는 콘셉트 아래, 일상 속 불편함을 해결하는 미션을 수행하며 스스로 문제를 발견하고 해결 방안을 설계한 뒤 실제 서비스로 구현하는 과정을 직접 경험했다.

특히 이번 6기는 디지털 지능이 현실 문제를 스스로 해결하는 '피지컬 AI' 중심으로 교육 과정을 전면 재구성했다. 학생들은 자연어로 코딩하는 '바이브 코딩(Vibe Coding)'과 AI 기술을 활용해 로봇암, 서빙·안내로봇, 반려로봇 등 다양한 로봇을 실제로 제어하고 운영해보는 심도 있는 피지컬 AI 프로젝트를 수행했다.

이와 함께 기획·개발·디자인·마케팅 등 카카오모빌리티에 재직하고 있는 다양한 직군의 현직자들이 멘토로 참여해 학생들과 소통했다. 멘토들은 학생들의 피지컬 AI 프로젝트가 완성도를 높일 수 있도록 밀착 피드백을 제공하는 한편, 직무 경험과 커리어 이야기를 공유하는 Q&A를 진행하며 미래 모빌리티·AI 분야에 대한 이해를 넓히는 시간을 가졌다.

마지막 날 열린 쇼케이스에서는 학생들이 완성한 피지컬 AI 프로젝트 결과물들이 가족들 앞에서 공개됐다. 도로 위 2차 사고를 예방하는 이동형 안전 로봇, 대형 쇼핑센터에서 미아를 신속하게 찾을 수 있도록 돕는 AI 탐지 로봇, 야간 보행자의 불안감을 덜어주는 AI 동행 서비스, 휠체어 이용자를 위한 맞춤형 이동 경로 안내 시스템 등 AI 기술을 적용해 일상 속 불편함을 해결하기 위한 창의적인 아이디어를 실제 서비스 형태로 구현해내며 큰 호응을 얻었다는 전언이다. 이어 진행된 수료식에서는 카카오모빌리티의 배송 로봇 '브링(BRING)'이 무대 위로 등장해 수료생들에게 전달할 수료증을 직접 배송하기도 했다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "이번 AI 주니어랩을 통해 참가 학생들이 소프트웨어와 하드웨어를 유기적으로 결합한 피지컬 AI의 원리를 몸소 체험하며 기술로 세상을 바꾸는 관점을 넓히는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 많은 학생들이 AI 기술을 통해 스스로 문제를 정의하고 해결하는 미래 AI 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.
김영진 기자

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