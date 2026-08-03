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중기벤처 제약ㆍ바이오

셀트리온 고수익 제품군, 美 3대 PBM 뚫었다…하반기 성장 가속

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배다현 기자

승인 : 2026. 08. 03. 10:28

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앱토즈마, 美 3대 PBM 사보험 처방집 모두 등재
스토보클로·오센벨트도 주요 환급망 확보
보험 환급 확대…하반기 판매 증가 기대
[사진] 앱토즈마
셀트리온 자가면역질환 치료제 '앱토즈마(성분명 토실리주맙)'/셀트리온
셀트리온이 미국 시장 공략의 핵심인 처방약급여관리업체(PBM) 환급망을 잇달아 확보하며 고수익 바이오시밀러 판매 확대의 발판을 마련했다. 보험 환급이 본격 적용되는 하반기부터 미국 내 판매 증가에도 속도가 붙을 전망이다.

3일 셀트리온에 따르면 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'(성분명 토실리주맙)는 익스프레스 스크립츠(ESI), CVS 케어마크, 옵텀 등 미국 3대 PBM의 사보험 처방집에 선호의약품으로 등재됐다. ESI와 옵텀에서는 올해 1분기부터, CVS에서는 지난달부터 보험 환급이 적용됐다.

앱토즈마는 지난해 10월 미국에 출시된 악템라 바이오시밀러다. 지난해 12월 프라임 테라퓨틱스의 공·사보험 처방집에 이름을 올린 데 이어 약 7개월 만에 미국 주요 PBM까지 진입하면서 현재 미국 전체 보험시장의 절반을 넘는 환급 커버리지를 확보했다.

셀트리온은 올해 미국 출시를 앞둔 앱토즈마 피하주사(SC) 제형의 처방집 등재도 대형 PBM 한 곳과 협의하고 있다. 회사는 정맥주사(IV) 제형의 등재 성과가 SC 제형 협상에도 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다. 향후 의료기관 중심의 IV 제형과 약국 중심의 SC 제형을 구분해 유통 채널별 영업을 전개할 계획이다.

골질환 치료제 '스토보클로·오센벨트'(성분명 데노수맙)도 ESI 공보험 처방집에 선호의약품으로 등재돼 올해 1분기부터 보험 환급을 적용받고 있다. 두 제품은 각각 프롤리아와 엑스지바의 바이오시밀러다.

스토보클로·오센벨트는 지난해 말부터 올해 초까지 CVS 사보험과 옵텀 공·사보험 처방집에도 등재됐다. ESI 사보험 처방집에는 오센벨트가 이미 진입해 있어 이번 공보험 처방집 등재를 계기로 미국 주요 PBM 환급망을 대부분 확보하게 됐다.

셀트리온은 PBM을 거치지 않는 오픈마켓 공략도 병행한다. 오픈마켓은 미국 데노수맙 시장의 약 30%를 차지하는 것으로 추산된다. 회사는 PBM 등재를 통해 확보한 제품 신뢰도와 미국 법인의 직접판매 역량을 바탕으로 해당 시장에서도 점유율 확대를 추진한다는 방침이다.

미국에서 신규 바이오시밀러의 환급 기반이 넓어지면서 셀트리온의 실적에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 특허 만료 직후 형성되는 초기 시장은 경쟁 제품이 상대적으로 적어 기존 바이오시밀러보다 수익성이 높은 것으로 평가된다. 업계에서는 미국 환급망 확대가 하반기 판매 증가와 실적 개선에도 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다.

셀트리온 관계자는 "지난해 출시한 고수익 제품들이 미국 대형 PBM 처방집에 연이어 등재되며 브랜드 신뢰도와 환급 커버리지를 동시에 확보했다"며 "하반기에도 신규 제품 출시와 함께 미국 사업 성장세를 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.
배다현 기자

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