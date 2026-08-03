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“가을도 오기 전 동났다”…휠라 경량다운, 선발매 직후 완판

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이창연 기자

승인 : 2026. 08. 03. 10:07

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우즈 착용 실버 컬러 조기 품절…추가 물량 준비
가벼운 착용감·트렌디한 디자인으로 소비자 호응
03_휠라_우즈_에어플로우 경량 다운 선발매 완판
휠라 브랜드 모델 우즈와 함께한 2026 FW '에어플로우 경량 다운' 비하인드 컷/미스토홀딩스
미스토코리아가 전개하는 이탈리안 스포츠 브랜드 휠라는 2026 가을·겨울(FW) 시즌 신제품 '에어플로우 경량다운'의 실버 컬러가 공식 온라인몰 선발매 직후 준비된 물량을 모두 소진했다고 3일 밝혔다.

이번 완판은 브랜드 모델 우즈가 캠페인에서 착용한 제품에 관심이 집중된 영향이 컸다고 회사 측은 설명했다. 제품 공개 직후 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 구매 인증 게시물이 잇따랐고, "빨리 입어보고 싶다", "우즈와 잘 어울린다"는 반응이 이어지며 화제성을 키웠다.

업계에서는 최근 패션 소비가 계절보다 한발 앞서 이뤄지는 경향이 강해진 점도 초기 흥행의 배경으로 보고 있다. 브랜드들이 시즌 시작 전 한정 수량을 선보이며 희소성을 높이는 전략을 펼치는 가운데, 인기 모델과 트렌드 컬러가 맞물리면 조기 품절 사례가 늘고 있다는 분석이다.

에어플로우 경량다운은 가벼운 착용감과 보온성을 동시에 구현했으며, 실버를 비롯해 블랙, 브라운 등 총 5가지 색상으로 구성됐다. 유러피안 덕다운(솜털 80%·깃털 20%)을 충전재로 적용하고, 10데니어(10D) 시어 소재를 사용해 다운의 볼륨감을 자연스럽게 살린 것이 특징이다.

휠라는 다음 달 중순 우즈와 함께한 추가 캠페인 화보도 공개할 예정이다.

미스토코리아 관계자는 "실버 컬러 제품이 예상보다 빠르게 완판되면서 추가 물량을 준비하고 있다"며 "더 많은 고객이 제품을 구매할 수 있도록 공급을 확대할 계획"이라고 말했다.
이창연 기자

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