보령 평리천-성주천 대대적 정비...세마리 토끼 노린다

충남도 하천정비 공모에 선정, 331억 투입

홍수조절-농업용수-관광자원으로 '업 그레이드'

clip20260803111243 0 성주천에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다.

하천 규모는 크지 않지만 보령시 치수정책에 중요한 역할을 담당하는 평리천과 성주천에 대한 대대적인 정비가 이루어진다.3일 보령시에 따르면 시는 충남도 주관한 '2026년 지방하천 정비사업 공모'에 도전해 양 하천이 최종 선정됐다. 이에 따라 시는 사업비 331억원을 확보했다. .이번 공모에는 충남도내 총 6개 지구, 총 사업비 1500억원 이내로 재해 위험도가 높아 정비가 시급한 하천 중 타 사업과의 연계 추진 시 사업 효과가 극대화되는 지방하천 정비사업을 대상으로 선정했다.타 시군과의 경쟁 속에서 보령시는 2개 하천이 선정되어 매우 우수한 성과를 보인 것으로 나타났다.웅천읍 평리 일대를 흐르는 평리천은 농업용수를 공급하는 동시에 물고기와 양서류, 수생식물이 서식하는 주요 자연 생태축 역할을 한다.평리천 지방하천 정비사업에는 총 사업비 193억원(도비 125억원, 시비 68억원)이 투입된다. 시는 2029년까지 1.45㎞의 구간을 정비해 홍수 등 재해 방지와 함께 농경지에 대한 효율적인 농업용수 공급하는 공사를 벌인다.성주면 일대를 흐르는 성주천은 홍수 조절은 물론 관광자원으로서의 가치가 높다. 성주산 자연휴양림과 성주계곡을 품고 있다.성주천 지방하천 정비사업에는 총 사업비 138억원(도비 90억원, 시비 48억원)이 투입된다. 시는 2028년까지 2.85km 구간을 정비해 치수 안정성을 확보하는 한편 시민이 누릴 수 있는 공공 휴식공간을 조성해 지역경제 활성화에도 기여하겠다는 계획을 세웠다.엄승용 보령시장은 "조속한 사업 준공을 목표로 올해 하반기 지구별 실시설계에 착수할 예정"이라며 "재해로부터 안전한 하천, 관광도시 이미지에 맞는 공공 친수 하천을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.보령시 관계자는 두 하천 모두 웅천천과 합류하는데 웅천천의 수량과 수질을 유지하는데 중요한 역할을 하고 있어, 이번 사업이 3개 하천의 기능을 보다 업 그레이드하는데 큰 역할을 할 것이라고 전망했다.