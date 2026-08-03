현대차·기아, 美서 7월 역대 최고 실적…HEV 끌고, EV 숨 고르기

현대차·기아, 미국서 16.5만대 판매

현대차 8.9만대, 기아 7.5만대 팔려

HEV 52.2% 급증…실적 상승세 견인

27163881-8A03-9BE1-49AF-61E54E3A9D81 0 현대차 팰리세이드./현대차

현대자동차와 기아가 지난달 미국 시장에서 나란히 역대 7월 기준 최대 판매 실적을 기록했다. 하이브리드차(HEV) 판매가 급증하며 전체 실적을 견인한 반면 전기차 판매는 큰 폭으로 감소해 친환경차 수요 변화가 뚜렷하게 나타났다.3일 현대차·기아에 따르면 양사의 지난 7월 미국 판매량은 총 16만5284대로 지난해 같은 달보다 5.0% 증가했다.현대차는 8만9427대로 3.7%, 기아는 7만5857대로 6.7% 각각 늘며 모두 역대 7월 기준 최다 판매 기록을 새로 썼다.현대차의 경우 차종별로는 투싼이 1만9714대로 20.2% 증가하며 가장 많이 판매됐고, 엘란트라(국내명 아반떼)는 1만7115대로 38.5% 급증했다. 싼타페도 1만3373대가 팔리며 SUV 판매 호조를 이어갔다.기아 역시 스포티지가 1만6083대로 11.7% 증가하며 실적을 이끌었다. 이어 K4가 1만2094대, 텔루라이드가 1만1816대로 13.5% 증가했고, 카니발은 7279대로 22.8% 늘며 RV 중심의 견조한 수요를 이어갔다.제네시스는 6947대를 판매해 전년 동기 대비 3.9% 증가했다. GV70이 2985대로 3.9%, GV80은 2372대로 9.6% 증가하며 브랜드 판매를 견인했다.친환경차 판매는 5만937대로 전년보다 24.7% 증가했으며, 전체 판매에서 차지하는 비중도 30.8%로 확대됐다.특히 하이브리드차는 4만3727대로 52.2% 급증하며 친환경차 판매를 이끌었다. 현대차는 2만2733대로 35.0%, 기아는 2만994대로 76.6% 각각 증가했다. 반면 전기차는 7210대로 40.5% 감소했다.업계 관계자는 "현대차·기아는 SUV와 하이브리드 중심의 제품 경쟁력을 바탕으로 판매 확대를 이어가는 한편, 전기차 시장 회복에도 대비할 것"이라고 말했다.