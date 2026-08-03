닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 법원·검찰

법무법인 태평양, 인사노무 전문가 4명 영입…대응력 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000450

글자크기

닫기

정민훈 기자

승인 : 2026. 08. 03. 10:31

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[사진자료] 왼쪽부터 법무법인(유한) 태평양 서현영 변호사, 강승현 외국변호사, 김광우·박서현 변호사
[사진자료] 왼쪽부터 법무법인(유한) 태평양 서현영 변호사, 강승현 외국변호사, 김광우·박서현 변호사. /법무법인 태평양
법무법인(유) 태평양이 최근 인사노무 분야 전문가를 잇달아 영입하며 기업의 노사관계와 노동분쟁, 산업안전 분야에 대한 자문 역량 강화에 나섰다.

태평양은 서현영 변호사(변호사시험 6회)를 비롯해 강승현 외국변호사(미국 뉴욕주), 김광우(변시 11회, 노무사 25회)·박서현(변시 12회) 변호사를 새롭게 영입하며 인사노무 전문성을 강화했다고 3일 밝혔다.

서현영 변호사는 근로시간과 임금체계, 노란봉투법, 통상임금·평균임금, 단체교섭, 불법파견 등 기업 인사노무 분야에서 다양한 자문 업무를 맡아왔다. 외국계 기업을 상대로 한 자문 경험도 쌓았으며, 독일 로펌 'Gleiss Lutz'에서 근무한 이력을 토대로 유럽계 기업의 노동·고용 문제에도 전문성을 갖췄다.

강승현 외국변호사는 글로벌 로펌 'Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP'에서 근무하며 쌓은 경험을 토대로 국내외 기업의 크로스보더 노동·고용 업무를 맡는다.

서울고등법원과 서울중앙지방법원 노동전담 재판부에서 근무한 경력이 있는 김광우 변호사는 공인노무사 자격도 갖춰 노동사건 재판 실무와 기업의 인사노무 현장을 아우르는 법률 서비스를 제공할 예정이다. 고려대학교 노동대학원에서 노동법을 전공한 박서현 변호사는 기업 인사노무 자문을 비롯해 각종 노동분쟁 대응 업무를 수행할 예정이다.

태평양 인사노무그룹을 총괄하는 김상민 변호사는 "최근 기업의 인사노무 이슈는 노동법에 국한되지 않고 산업안전과 노사관계, 컴플라이언스, 글로벌 고용관리까지 맞물린 복합적인 경영 리스크로 확대되고 있다"며 "각 분야의 전문성과 유기적인 협업 체계를 바탕으로 사전 예방부터 노동분쟁 대응까지 기업이 직면한 인사노무 리스크에 종합적이고 실질적인 해법을 제공하겠다"고 밝혔다.
정민훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

국방부, 민간과 함께 지뢰지대 200여곳 제거한다

日구마모토 이온몰폭발 7명사망…점주회사 “매출금 금고넣어라”직원재진입 지시

[기자의눈] 96兆원 베트남 북남고속철, 한국이 줄 수 있는 것은

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030