경주 관광 홍보대사 리센느, 첫 공식 홍보활동 시작

신라공주 행차·명예 신라공주증 수여… 라원서 역사문화 매력 알려

K-POP 접목한 숏폼·롱폼 제작… 경주시 공식 SNS 통해 순차 공개

1-1. 경주시 홍보대사 위촉 이후 리센느와 첫 공식 홍보활동_01 0 주낙영 경주시장과 경주시 관광 홍보대사 리센느가 경주 라원에서 신라공주 복장을 입고 기념촬영을 하고 있다.

경북 경주시 관광 홍보대사로 위촉된 걸그룹 리센느(RESCENE)가 첫 공식 홍보활동에 나섰다.경주시는 지난 2일 라원에서 리센느와 함께 경주의 역사와 문화를 담은 디지털 홍보콘텐츠를 촬영했다고 3일 밝혔다.이번 촬영은 경주의 역사·문화·관광자원을 K-POP과 접목해 젊은 세대와 국내외 관광객에게 보다 친숙하게 알리기 위해 마련됐다. 제작된 콘텐츠는 숏폼과 롱폼 영상으로 편집돼 경주시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.리센느는 이날 신라시대 전통 복식을 착용하고 신라고취대와 함께 행차를 재현했으며, 명예 신라공주증을 받았다.이어 라원 곳곳을 둘러보며 신라 정원의 아름다움을 체험하고 경주의 대표 관광자원을 소개하는 홍보 영상 촬영을 이어갔다.시는 이번 콘텐츠가 천년고도 경주의 역사문화와 K-POP을 결합한 새로운 형식의 관광 홍보 콘텐츠로, MZ세대를 비롯한 국내외 관광객과 리센느 팬들에게 경주의 매력을 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.특히 경주 출신 멤버 제나를 비롯한 리센느의 친근한 이미지를 활용해 젊은 세대와의 접점을 넓히고 온라인 관광 홍보 효과도 높일 것으로 전망했다.리센느는 시 주요 축제와 행사에 참여하고 홍보콘텐츠 모델과 온라인 홍보 활동 등을 통해 경주 관광과 도시 브랜드를 알리는 역할을 맡게 된다.주낙영 시장은 "이번에 촬영한 사진과 영상이 리센느 팬들에게도 경주의 새로운 매력을 전하는 콘텐츠가 되길 바란다"며 "다양한 활동을 통해 경주의 역사와 문화, 관광의 매력을 국내외에 널리 알려주기를 기대한다"고 말했다.