드론 1000대가 수놓는 하슬라의밤…14~16일 강릉유산야행 초대

(사진)8월 14일부터 16일까지 '2026 강릉국가유산야행 개최! 1 (2026 강릉국가유산야행_메인포스터) 0 '2026 강릉국가유산야행' 메인포스터./강릉시

국가유산의 정취와 골목 문화, 지역의 먹거리가 어우러지는 강릉의 대표 야간문화축제가 시민과 관광객을 맞이한다.강릉시는 14일부터 16일까지 사흘간 강릉대도호부관아와 서부시장, 명주동 일원에서 '2026 강릉국가유산야행'을 개최한다고 밝혔다.2016년 처음 첫선을 보인 강릉국가유산야행은 전통과 현대, 유산과 예술이 결합한 독창적인 콘텐츠로 매년 큰 인기를 끌었다.이번 야행의 백미는 드론 라이트 쇼다. 행사기간 매일 밤 9시 30분 총 1000대의 드론이 강릉의 밤하늘에 올라 강릉 역사와 설화를 빛의 예술로 연출한다.개막일인 14일에는 '강릉대도호부사 부임행차'가 펼쳐져 야행의 포문을 연다. 15일에는 청소년들이 직접 참여해 '청소년 한복패션쇼'가 열려 볼거리를 더한다.올해 야행은 지역 청년과 주민, 소상공인이 직접 기획하는 '상생형 축제'로 업그레이드됐다.'달밤사진관'을 비롯해 지역 청년들이 개발한 로컬 굿즈와 디저트를 기획·판매하는 자리가 마련된다. 주변 상가 쿠폰 연동 이벤트와 '강릉야행빵' 판매 등도 있다.명주동 마을에서는 '할머니 가맥', '이야기 할머니' 등이 전통 마을의 온기를 전한다. 시는 사전 스탬프 투어와 국가유산 숙박 연계 프로그램도 운영한다.김세용 시 문화유산과장은 "강릉야행은 소중한 국가유산과 정겨운 지역 골목문화, 맛있는 먹거리가 어우러져 강릉의 진짜 매력을 즐길 수 있는 행사"라며, "시민과 관광객 모두에게 특별한 여름밤을 선사할 것"이라고 전했다.