멀리 안 가도 숲과 계곡이…경기도, ‘여름 피서지 자연공원 7선’ 추천

남한산성·연인산·수리산 등 도립공원 및 한탄강·화성 지질공원 명소 선정

역사 탐방부터 계곡, 산행, 가족 자연학습까지 취향별 맞춤 코스 제시

경기도추천 0 경기도 여름 자연공원 추천 대상지에 포함된 포천 한탄강 비둘기낭 폭포. /경기도

수리산 도립공원 내 병목안 누리길 0 경기도 여름 자연공원 추천 대상지에 오른 군포 수리산 도립공원 내 병목안 누리길. /경기도

경기도가 여름 휴가철을 맞아 도민과 수도권 주민들이 멀리 떠나지 않고도 숲과 계곡, 역사문화유산, 지질 경관을 즐길 수 있는 도내 자연공원 7곳을 추천했다.3일 경기도에 따르면 여름에 떠날 만한 추천 대상지는 남한산성·연인산·수리산 등 도립공원 3곳을 비롯해 천마산시립공원, 명지산군립공원, 한탄강 유네스코 세계지질공원, 화성 국가지질공원 등 모두 7곳이다.공원은 방문객의 취향과 목적에 따라 선택할 수 있도록 테마별로 구성됐다. 가벼운 숲길 걷기와 역사 탐방을 원하는 방문객에게는 광주·성남·하남에 걸쳐 있는 남한산성도립공원과 군포·안양·안산에 인접한 수리산도립공원이 적합하다. 남한산성은 울창한 숲과 성곽길, 수어장대 등 역사 유산을 함께 둘러볼 수 있으며, 수리산은 도심 접근성이 좋아 반나절 산행 코스로 손꼽힌다.계곡과 깊은 산림 경관을 선호한다면 가평 연인산도립공원과 명지산군립공원이 추천된다. 연인산은 용추계곡을 따라 걸으며 물소리와 숲 그늘을 즐길 수 있고, 명지산은 자연 그대로의 여름 산림을 간직하고 있다. 본격적인 여름 산행을 원하는 방문객에게는 해발 812m의 산세와 다양한 탐방로를 갖춘 남양주 천마산시립공원이 안성맞춤이다.자연 학습과 독특한 지형 관찰을 원하는 어린이를 동반한 가족 단위 방문객을 위한 지질공원도 포함됐다. 연천·포천 일대의 한탄강 유네스코 세계지질공원에서는 현무암 협곡과 주상절리, 재인폭포 등을 관찰할 수 있으며, 화성 국가지질공원에서는 공룡알화석산지와 제부도·우음도의 갯벌, 해안 지형을 체험할 수 있다.다만 여름철에는 폭염이나 집중호우 등 기상 상황에 따라 탐방로 이용이 일부 제한될 수 있어 사전 확인이 필수적이다.이태선 도 정원산업과장은 "도심과 가까운 도내 자연공원에서 휴식과 자연의 정취를 만끽하는 여름이 되길 기대한다"면서도 "다만 폭염이나 국지성 호우 등 돌발 기상 상황으로 탐방로 통제가 이뤄질 수 있는 만큼, 출발 전 공식 누리집을 통해 개방 여부를 사전 점검해달라"고 당부했다.