난치성 통증·조직 손상 치료 새길 열었다…윌스기념병원, 첨단재생의료기관 지정

박춘근 병원장 “기존 치료 한계 느낀 난치성 환자에 새로운 치료 가능성 제시”
윌스기념병원에 따르면 첨단재생의료는 인체의 구조나 기능을 재생·회복하고 질병을 치료하기 위해 세포·유전자·조직공학 등을 활용하는 첨단 의료 기술이다.
'첨단재생바이오법'에 의거한 첨단재생의료실시기관은 고도의 임상연구와 치료를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 의료기관을 의미한다. 지정을 받으려면 시설과 장비, 전문 인력은 물론 표준작업지침서 등 엄격한 요건을 충족해야 하며, 복지부의 서열 심사와 현장 실사 등 철저한 검증을 거쳐야 한다.
이번 지정으로 윌스기념병원은 첨단재생의료 분야 임상연구를 추진할 수 있는 제도적 기반을 마련하게 됐다. 병원 측은 향후 법령과 연구계획 심의 등 절차에 따라 세포치료 및 유전자치료를 활용한 연구활동을 본격화하고, 난치성 통증 완화와 손상 조직 회복을 위한 신치료법 개발에 집중할 방침이다.
박춘근 병원장은 "첨단재생의료는 기존 표준 치료만으로는 회복이 힘들었던 난치성 환자들에게 새로운 치료적 대안을 제공할 수 있는 핵심 분야"라며 "임상연구 추진은 물론 환자 안전망 확보와 사후관리까지 전 과정을 철저히 관리해 환자들에게 한 단계 진화한 의료 혜택이 돌아가도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.