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정치 국회·정당

청와대 간 장동혁 “李, 보완수사권 폐지법 거부권 행사해야”

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김동욱 기자

승인 : 2026. 08. 03. 11:18

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국민의힘, 청와대 앞 현장 최고위원회의
장동혁 국민의힘 대표가 3일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 보완수사권 폐지 악법 거부권 촉구 현장 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자
장동혁 국민의힘 대표는 3일 청와대 앞을 찾아 이재명 대통령에게 검찰의 보완수사권 폐지를 담은 형사소송법 개정안에 대한 재의요구권(거부권) 행사를 촉구했다.

장 대표는 이날 오전 청와대 사랑채 앞에서 현장 최고위원회의를 열고 "거부권 행사를 거부하면 대한민국을 지키기 위한 국민의 탄핵 요구는 더 거세질 것"이라고 밝혔다.

장 대표는 형사소송법 개정안이 국회 본회의를 통과한 데 대해 "대한민국 법치는 사망선고를 받았다"며 "이재명 정권의 무능과 무도함이 대한민국 전체를 무너뜨리고 있다"고 비판했다.

이어 "이 법에 대한 거부권 행사는 대통령의 권한이나 선택사항이 아니라 국민과 역사의 명령"이라며 "거부권 행사를 거부한다면 재판 재개를 요구하는 국민의 목소리는 더욱 커질 것"이라고 강조했다.

또 "법조계와 국민 다수가 보완수사권 폐지에 반대하고 있지만 민주당만 '더 좋은 법'이라고 우기고 있다"며 "이 대통령을 포함한 범죄자들에게만 더 좋은 법"이라고 주장했다.

장 대표는 "78년간 유지해 온 사법 시스템을 하루아침에 무너뜨렸다"며 "무너진 시스템을 다시 세우는 것이 불가능할지도 모른다"고 우려했다.

그러면서 "국민의 마지막 경고"라며 "국민은 더 이상 이 대통령을 대한민국 대통령으로 인정하지 않고 있다. 이 악법에 대해 반드시 거부권을 행사해야 한다"고 덧붙였다.
김동욱 기자

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