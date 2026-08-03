코지마, 창립 81주년 기념 고객감사 프로모션 진행

[사진1] 코지마, 복정제형㈜ 창립 81주년 기념 고객 감사 프로모션 실시 0 코지마 창립 81주년 기념 고객 감사 프로모션 포스터. /코지마

코지마가 창립 81주년을 맞아 고객 감사 프로모션을 실시한다.3일 코지마에 따르면 이번 행사는 지난 81년간의 고객 성원에 보답하고자 주요 온·오프라인 채널을 통해 진행된다. 창립기념일 전후로 매일 진행되는 온라인 할인 행사부터 매장, SNS 이벤트까지 다양한 특전으로 구성했다.우선 오는 13일부터 17일까지 코지마 공식 자사몰에서 코지마 주요 안마기기를 한정 수량 특가에 선보이는 '원데이딜 행사'를 진행한다. 이 기간 상반기 베스트셀러 '오블리크', 올해 출시한 '소프라' 등 인기 안마의자의 A급 리퍼브 제품과 '힙트로', '칼더익스트림' 안마의자 새상품 등을 최대 66% 할인된 가격에 판매한다.소형 마사지기 할인 품목의 경우 창립기념일 당일인 15일에는 눈 마사지기 '아이오G', 목어깨 마사지기 '러너블', 종아리 마사지기 '코지스키니' 등 소형 마사지기 5종을 한정 수량으로 최대 66% 할인 판매한다.이에 앞서 13일에는 목 온열기 '하트넥'과 복부 온열기 '하트밸리'(200개), 14일에는 목쿠션 마사지기 '컴피쿠션'과 '아센다'(100개)를 특가에 선보인다. 16일에는 다리 마사지기 '리에너'(20개), 발 마사지기 '하이팝'(50개)과 생활가전 2종(100개)을, 17일에는 진동 운동기 '비토'(100개)를 만나볼 수 있다.오는 17일부터 9월 30일까지는 전국 '코지마 갤러리'에서 안마의자를 구매한 고객 전원에게 등쿠션 마사지기 '코지백'을 증정하는 사은 행사를 연다.고객들이 직접 참여하며 즐길 수 있는 SNS 이벤트도 8월 한 달간 진행한다. 코지마 공식 인스타그램에서 '81년의 믿음, 코지마와 함께 롱런!'을 테마로 다양한 이벤트를 펼친다. 우선 코지마 갤러리 스타필드 빌리지 운정점 내부에 숨겨진 QR코드를 찾아 접속 후 안내에 따라 미션을 수행하면 참여할 수 있다. 총 10명을 추첨해 신세계상품권 10만원권을 증정한다.코지마의 EMS 저주파 마사지기 '코지비트' 구매 인증 이벤트도 진행한다. '코지비트' 혹은 콤팩트 버전 '코지비트 미니'를 구매한 후 코지마 공식 인스타그램 프로필에 안내된 별도 폼을 통해 신청하면 된다.이 외에 창립 81주년 의미를 담아 81명을 추첨해 아이스크림 기프티콘을 증정하는 댓글 이벤트도 진행한다.김경호 코지마 마케팅부 본부장은 "앞으로도 코지마만의 기술력과 노하우가 담긴 헬스케어 제품을 꾸준히 선보이며 국민 건강 증진에 기여하겠다는 기업 이념을 실현해 나가겠다"고 전했다.