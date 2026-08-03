포스코이앤씨, 에너지 절감 시스템 ‘에코 세이버’ 상용화…“냉방에너지 18~25%↓”

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포스코이앤씨는 공동주택 냉난방 에너지 절감에 초점을 맞춘 가구 단위 자동 제어 시스템 '에코 세이버'를 상용화한다고 3일 밝혔다.에코 세이버는 포스코이앤씨가 지난해 경동나비엔, 서울대학교 건설환경종합연구소와 체결한 에너지 성능 개선 협약을 바탕으로 공동 개발한 가구 단위 냉난방 자동 제어 시스템이다. 실증을 거쳐 상품화까지 완료했다.이번 상용화는 여름철 체감 효과가 큰 냉방 성능과 쾌적도 개선에 강점을 갖는다. 시스템은 실내 환경과 외부 조건을 종합 분석해 냉방을 자동으로 제어하며, 외기 온도·실내 상태를 반영해 에너지 사용을 최적화하도록 설계했다.포스코이앤씨는 하절기 공동주택 실증 시험을 통해 제습 환기 시스템과 에어컨을 연동한 냉방 방식의 성능을 검증했다. 그 결과 기존 에어컨 단독 운전 대비 약 18~25% 수준의 냉방 에너지 절감 효과를 확인했으며, 실내 습도를 약 50% 수준으로 유지해 더 높은 설정 온도에서도 동일한 쾌적도를 구현할 수 있도록 했다.동절기에도 에너지 효율을 높이는 연중형 기술로 확장된다. 가구별 보일러를 활용하는 개별난방 방식 실증에서는 외기 온도와 보일러 환수 온도를 반영한 제어 적용 시 기존 대비 약 8~12% 수준의 에너지 절감 효과를 확인했다.포스코이앤씨는 에코 세이버를 현재 분양 중인 '더샵 송도그란테르'에 옵션 상품으로 처음 적용했다. 향후 실제 운영 데이터를 기반으로 성능을 고도화하고, 공동주택 전반으로 적용 범위를 확대해 나갈 방침이다.포스코이앤씨 관계자는 "폭염, 혹한과 같은 극한 기후 시에도 효율적인 에너지 사용이 가능하도록 차별화된 주거 에너지 설루션을 확대해 나가겠다"고 말했다.