“중기·농산물 소비 촉진 차원”…공영홈쇼핑, ‘한여름 썸머적립’ 이벤트 진행

공영홈쇼핑-한여름-썸머적립-이벤트-이미지 0 공영홈쇼핑이 진행하는 한여름 썸머적립 이벤트.

공영홈쇼핑은 여름을 맞아 우리 중소기업 상품과 농축수산물 소비 촉진을 위한 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.먼저 오는 31일까지 '한여름 썸머적립' 이벤트를 진행한다. 방송 상품을 2회 이상 구매하고 합산 금액이 15만원 이상인 소비자에게 적립금 8000원을 지급하는 행사다. 9월 8일 일괄 적립 예정이며, 유효기간은 30일이다.오는 17일까지 '한여름 밤쿠폰' 행사를 통해 매일 저녁 선착순 1000명에게 10% 할인 쿠폰도 발급한다. 쿠폰은 오후 7시부터 11시까지 공영홈쇼핑 모바일 애플리케이션을 통해 발급받을 수 있다. 마케팅 수신에 동의한 소비자 누구나 계정 당 1일 1회씩 참여 가능하다. 쿠폰은 발급 당일까지 사용할 수 있고, 최대 7000원까지 할인된다.숫자 '0'이 들어가는 10일, 20일, 30일에 할인·적립 혜택을 제공하는 '빵빵빵 적립데이' 행사도 열린다. 해당 일자에 모바일로 2만9900원 이상의 방송 상품을 구매하면 10% 적립금을 제공한다.5만원 이상의 상품을 NH농협카드로 결제할 경우 7%의 청구 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다. 적립금은 배송 완료 후 자동으로 적립되며, 유효기간은 지급일로부터 10일이다.