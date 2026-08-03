우상호 만난 鄭 ‘강원 구애’… ‘권리당원 최다’ 전북 찾은 金

더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 3일 오후 전남광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 '선택 김민석! 전남·광주 당원 필승 결의대회'에 참석해 지지자들에게 인사하고 있다. /연합