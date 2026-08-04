부천시, 시민 체감형 폭염 대책 가동…쉼터·생수 지원 강화

폭염 취약계층 보호와 야외 근로자 안전관리를 강화...'시민 안전 총력'

clip20260804073626 0 조용익 시장이 지난달 상동 이동노동자쉼터를 찾아 냉방시설 가동 상태를 점검하고 있다./부천시.

경기 부천시가 연일 이어지는 폭염에 대응해 무더위쉼터와 무료 생수 나눔을 확대하는 등 시민이 체감할 수 있는 폭염 대응에 나선다.부천시는 폭염 취약계층 보호와 야외 근로자 안전관리를 강화하기 위해 무더위쉼터 운영시간을 연장하고 무료 생수 나눔 사업을 확대한다고 4일 밝혔다.우선 오는 5일부터 특보 발효 시 37개 동 행정복지센터를 무더위쉼터로 활용해 평일 운영시간을 오후 9시까지 연장한다. 야간에도 고령자 등 폭염 취약계층이 더위를 피하며 쉴 수 있도록 하기 위한 조치다.시민들의 호응을 얻고 있는 무료 생수 나눔 사업 '오아시水'도 확대 운영한다. 폭염경보가 발효된 지난 3일부터 운영시간을 오후 9시까지 연장했으며, 앞으로 폭염특보가 발효되면 같은 방식으로 운영할 계획이다.생수 나눔 장소도 기존 부천역 마루광장과 중앙공원, 소사청소년경찰학교, 원종사거리 부천축산농협 등 4곳에서 권역별 1곳씩 추가해 모두 7곳으로 확대한다. 추가 운영 장소와 일정은 현장 여건 등을 고려해 확정할 예정이다.폭염 취약계층 보호도 강화한다. 초고령자와 거동이 불편한 시민, 치매환자, 노숙인 등을 대상으로 안부 확인과 예찰 활동을 확대하고 건강 상태를 지속적으로 살피는 등 현장 중심의 보호체계를 운영한다.건설현장과 농업인에 대한 안전관리도 강화한다. 시는 체감온도 단계별 작업중지 기준과 온열질환 예방수칙 이행 여부를 점검하고, 농업인들에게는 폭염 시간대 야외작업 자제와 충분한 휴식을 안내할 계획이다.조용익 부천시장은 지난달 무더위쉼터 운영 상황을 점검한 데 이어 이번 주에는 원도심 경로당과 노후주택을 찾아 냉방시설 운영 실태와 어르신들의 건강 상태를 직접 살필 예정이다.조 시장은 "폭염은 시민의 생명과 건강을 위협하는 재난"이라며 "현장을 꼼꼼히 살피고 폭염 취약계층 보호와 안전관리에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.