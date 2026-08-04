백석대·백석문화대, 육군부사관학교와 손잡고 軍리더 키운다

군 인성·리더십 교육 프로그램 공동개발 등 협력 확대

260803_보도자료(강한 군인은 인성에서 시작된다… 백석대·백석문화대, 육군부사관학교와 MOU) 0 이경직 백석문화대 총장(왼쪽 네번째)과 임국기 육군부사관 학교장(다섯번째), 이계능 백석대 부총장, 관계자들이 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 '군 인성 및 리더십 교육 발전을 위한 업무협약식' 후 기념촬영하고 있다./백석대

강한 군대는 첨단 무기만으로 완성되지 않는다. 국가를 지킬 인성과 책임감을 갖춘 사람이 있어야 비로소 군의 경쟁력이 완성된다. 미래 군 리더를 키우기 위해 대학과 군이 손을 맞잡았다백석대학교와 백석문화대학교는 지난 3일 전북 익산 육군부사관학교에서 '군 인성 및 리더십 교육 발전을 위한 업무협약'을 체결하고 군 인성교육과 리더십 교육 강화를 위한 협력체계를 구축했다고 4일 밝혔다.협약식에는 백석문화대 이경직 총장과 백석대 이계능 인성교육부총장, 육군부사관학교 임국기 소장 등이 참석해 미래 군 인재양성을 위한 교육협력 방안을 논의했다.이번 협약은 대학이 축적한 인성교육 노하우와 군의 실무 교육 경험을 접목해 올바른 국가관과 공동체 의식을 갖춘 군 인재를 양성하기 위해 마련됐다.급변하는 안보 환경 속에서 군이 요구하는 인성과 리더십을 교육 단계부터 체계적으로 키우겠다는 취지다.세 기관은 앞으로 △군 인성·리더십 교육 프로그램 공동 개발 △인적·물적 자원 교류 △사회공헌 활동 확대 △학생 대상 군 인성 품격학교 운영 △애국정신 함양 교육 △군부대 방문 및 병영체험 프로그램 등을 함께 추진할 계획이다.특히 입대를 앞둔 대학생들에게 군 조직과 병영문화를 직접 체험할 기회를 제공해 군 생활 적응력을 높이고 책임감과 리더십을 갖춘 예비 간부로 성장할 수 있도록 지원한다.군 관련 진로를 희망하는 학생들에게는 진로를 구체적으로 설계할 수 있는 기회도 제공된다.임 소장은 "이번 협약은 대학과 군이 함께 미래 인재를 양성하는 새로운 교육협력 모델이 될 것으로 기대한다"며 "상호 협력을 통해 올바른 인성과 리더십을 갖춘 인재를 육성하고 선진 병영문화 조성에도 힘쓰겠다"고 말했다.이 백석문화대 총장은 "군 인성교육과 리더십 교육의 발전을 위한 다양한 공동사업을 지속적으로 추진하겠다. 학생들의 전공과 연계한 진로 및 취업 지원은 물론, 공동체를 이끌어갈 책임감 있는 인재를 양성하는 데에도 적극 협력하겠다"고 강조했다.