완주군, 공공기관 2차 이전 대비 속도…188만평 추가 부지 확보 추진

농생명·식품, 에너지·탄소중립, 바이오 분야 유치 주력

완주군청 전경 0 완주군청 전경

전북 완주군이 공공기관 2차 이전에 대비해 혁신도시 확장 기반 마련에 속도를 내고 있다. 혁신도시 인근 188만평 규모의 추가 이전 후보지를 검토하고 기본구상 용역을 완료하며 유치 여건을 선제적으로 갖췄다.4일 완주군에 따르면 군은 혁신도시 클러스터 부지의 용지 부족 문제를 해소하기 위해 지난해 10월부터 올해 5월까지 '정책사업 기초조사 및 기본구상 용역'을 추진했다.이번 용역은 정부의 공공기관 이전 정책에 대비해 추가 부지 확보의 타당성을 검토하고, 향후 이전 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련하기 위해 진행됐다.완주군은 이서면 갈산리와 반교리 등 기존 혁신도시 인근 국·공유지를 대상으로 623만㎡(188.4만평)에 달하는 면적을 추가 이전 대상 부지로 철저히 검토했다. 이와 함께 묘포장 등 활용 가능한 주변 부지를 중심으로 단기 및 중장기 확장 계획까지 수립해 둔 상태다.정부의 공실 건물 및 부지활용 계획에 대한 대비도 철저하다. 최근 혁신도시내 입주가능 건물 및 활용가능 부지에 대한 현장 조사를 통해 정부의 다각적인 유치 방식에 빈틈없이 대응하고 있다.이와 같은 선제적 대응은 완주군이 보유한 기존의 강력한 산업·연구 기반과 맞물려 강력한 시너지를 낼 것으로 전망된다.현재 완주군에는 농촌진흥청 산하 4개 국립연구기관을 비롯해 한국식품연구원, 공간정보연구원, 한국전기안전공사 등이 이미 집적돼 국가 농생명·식품 및 공간정보 연구거점으로서 확고한 입지를 다진 상태다.특히, 전북도에서 추진하는 금융중심지 지정 전략에 긴밀히 공조해 농협중앙회, 중소기업은행, 한국투자공사, 각종 공제회 등 유치에 공동 대응하고 있는 상태다. 여기에 완주군에서는 산업구조 환경에 맞는 전략특화 산업인 농생명·식품, 에너지·탄소중립, 공간정보, 바이오 분야를 중심에 두고 기능집적형 공공기관 유치에 주력하고 있다.주요 유치 기관으로는 농생명·식품 분야의 한국식품산업협회·식품안전정보원, 에너지·탄소중립 분야의 한국에너지기술평가원·한국환경공단, 공간정보 분야의 공간정보산업진흥원·국토지리정보원, 바이오·첨단연구 분야의 한국원자력의학원·한국산업기술진흥원 등으로 유치 활동을 벌이고 있다.유희태 완주군수는 "기존 혁신도시의 확장성을 고려해 선제적으로 마련한 대규모 부지 확보와 확고한 타당성 논리를 바탕으로 공공기관 2차 이전을 이끌어내겠다"며 "이미 검증된 탄탄한 산업·연구 기반 위에 새로운 활력을 불어넣어 완주군의 미래 먹거리를 확보하고 지역 경제의 도약을 이루겠다"고 밝혔다.