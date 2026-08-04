영덕군, 신규 원전 연계 ‘미래에너지 100대 전략사업’ 추진

에너지산업 클러스터 구축 등 새로운 성장 동력 확보

공직자 실무교육으로 특별지원사업 준비

1-2_영덕군, 신규 원전 대비 ‘미래에너지 전략사업’ 직무교육 0 조주홍 영덕군수(단상)가 신규 원전 대비 공직자 미래에너지 전략사업 직무교육에서 철저한 준비를 당부하고 있다./영덕군

경북 영덕군이 신규 원전 건설에 맞춰 '미래에너지 100대 전략사업'을 추진하며 특별지원사업과 연계한 중·장기 지역발전 기반 마련에 나섰다.영덕군은 원전과 풍력을 연계한 미래에너지 산업 육성을 위해 에너지산업 클러스터 조성과 AI 데이터센터 등 전력 다소비 첨단기업 유치, 주민 참여형 에너지 이익공유 확대 등을 담은 에너지종합계획을 추진한다고 4일 밝혔다.군은 지난 6월 신규 원전 후보 부지 선정과 7월 한국수력원자력과의 상생협력 협약 체결에 이어 내년 예정구역 고시에 선제적으로 대응하고 특별지원사업을 체계적으로 준비하기 위해 지난 3일 팀장급 이상 공직자를 대상으로 직무교육을 실시했다.교육에서는 원자력 정책과 발전소 주변지역 지원제도, 특별지원사업 추진 절차와 재원 구조, 국내 원전 지원사업 사례 등을 공유하며 실무 역량을 높였다.군은 '발전소주변지역 지원에 관한 법률'에 따라 내년 1분기 전원개발사업 예정구역으로 지정되면 특별지원사업 가산금 576억 원을 지원받고, 2029년 실시계획 승인 이후에는 특별지원사업 지원금 1729억 원을 확보할 것으로 보고 있다.이를 바탕으로 특별지원사업 대상 발굴에 착수하고, 오는 9월부터 부서별 미래전략 보고회를 열어 지역발전 사업의 우선순위를 확정할 계획이다.아울러 원전 재정지원금 통합재정계획과 에너지종합계획을 수립하고, 에너지 전담 조직 신설과 에너지기본조례·이익공유조례 제정, 에너지믹스위원회 구성 등 정책 기반도 단계적으로 마련할 방침이다.영덕군은 정부와 경북도, 한국수력원자력 등 관계기관과 협력을 강화해 예정구역 고시 등 후속 절차를 차질 없이 추진하고, 미래에너지 산업을 지역의 새로운 성장동력으로 육성한다는 계획이다.조주홍 영덕군수는 "신규 원전 후보 부지 선정은 영덕의 미래를 새롭게 설계하는 중요한 전환점"이라며 "미래에너지 100대 전략사업과 원전 재정지원사업을 체계적으로 추진해 그 성과가 지역발전과 군민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.