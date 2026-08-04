전주 첫 폭염 중대경보 발효…전북도, 최고 수준 대응체계 가동

취약계층 보호·농업·건설현장 안전관리 등 폭염 대응 총력

'생존을 위한 3단계 행동수칙' 집중 홍보…도민 실천 당부

쪽방촌 0 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 3일 서울 종로구 한 쪽방촌 골목에서 더위를 식히기 위해 설치된 쿨링포그가 분사되고 있다. /정재훈 기자

전북특별자치도가 도내 최초로 전주시에 폭염 중대경보가 발효됨에 따라 최고 수준의 폭염 대응체계를 가동하고 취약계층 보호와 현장 안전관리를 강화했다.4일 전북자치도에 따르면 전주기상지청은 이날 오전 11시를 기해 전주지역에 올여름 첫 폭염 중대경보를 발효했다. 폭염 중대경보는 국민의 생명과 안전에 중대한 피해가 우려될 때 발령되는 최고 단계의 폭염 특보다.이번 중대경보는 최고 체감온도 35도 이상이 이틀 이상 이어진 지역에서 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 내려진다. 전주는 지난 2일과 3일 모두 최고 체감온도가 35도를 넘긴 데 이어 이날도 극심한 무더위가 예보됐다.도는 우선 홀몸어르신 등 취약노인에 대해서는 생활지원사 등을 통한 안전확인을 확대하고, 노숙인에 대해서도 종합지원센터 등을 통한 현장 예찰과 안전확인을 강화키로 했다.농업 분야에서는 낮 시간대 농작업 중지와 충분한 휴식을 적극 안내하고, 온열질환 예방요원을 활용한 현장 예찰과 안전관리를 강화한다. 건설현장 등 취약사업장에 대해서는 2시간마다 20분 이상 휴식 보장 의무 준수 여부를 집중 점검하고, 긴급조치를 제외한 야외작업은 중지하도록 적극 안내할 계획이다.또 야외 공연과 축제는 일정 조정을 적극 검토하도록 권고하고, 시·군 및 관계기관과 협력해 폭염 국민행동요령을 집중 홍보할 계획이다.아울러 어지러움이나 두통 등 온열질환 증상이 나타날 경우에는 즉시 119에 신고하고 시원한 장소로 이동해 응급조치를 받을 것을 당부했다.이원택 전북자치도지사는 "폭염 중대경보가 발효된 만큼 이는 단순한 무더위가 아니라 도민의 생명을 위협하는 재난"이라며, "특히 어르신과 농업인, 야외근로자 등 취약계층의 안전 확보에 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.