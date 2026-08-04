닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 북미

中 베이다이허 회의 개막, 전현 최고 지도자 회동

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260804010001028

글자크기

닫기

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 08. 04. 13:25

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

시진핑 4연임 의제 중 하나
대미 외교 기조도 핵심 현안
臺 문제 역시 거론 가능성 농후
시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석을 비롯한 당정 최고 지도부와 원로들이 국가 운영의 주요 현안을 논의하는 베이다이허(北戴河) 회의가 최근 막을 올렸다. 의제는 시 주석의 4연임을 포함한 차기 권력 구도와 주요 당정 고위급 인사, 대미 외교 기조, 대만 문제 등이 될 것으로 보인다.

clip20260804132018
최근 베이징에 집결한 중국의 과학기술 및 사회과학 분야 전문가들. 베이다이허 회의에 참석한 차이치 중앙정치국 상무위원회 상무위원 겸 중앙서기처 서기가 이들을 격려했다./신징바오(新京報).
회의가 개막됐다고 확실하게 단언할 수 있는 근거는 아주 많다. 우선 매년 회의가 7월 말부터 8월 중순까지 베이징에서 약 2시간여 거리인 허베이(河北)성 친황다오(秦皇島) 베이다이허 해변에서 열렸던 지난 60여년 동안의 관례를 꼽을 수 있다. 올해라고 특별하게 열리지 않을 까닭이 없다고 해야 한다.

당 관리를 책임지는 차이치(蔡奇) 중앙정치국 상무위원회 상무위원 겸 중앙서기처 서기가 현장에 머무르고 있다는 사실 역시 거론해야 한다. 국영 중국중앙텔레비전(CCTV)을 비롯한 매체들의 보도를 종합하면 그는 현지에서 과학기술 및 사회과학 분야 전문가들을 만나기도 했다. 회의가 열렸다는 명백한 신호라고 단언해도 괜찮다.

스타이펑(石泰峰) 당 중앙조직부장, 우정룽(吳政隆) 국무위원 겸 국무원 비서장 등이 차이 상무위원 겸 서기를 수행했다는 것은 더 말할 필요조차 없다. 곧 시 주석을 비롯한 전현 당정 최고 지도자들이 베이다이허를 찾을 것이라는 사실을 확실하게 말해준다.

회의의 최대 현안은 아무래도 차기 당정 지도부 인선 문제가 될 듯하다. 2027년 10월 전후 열릴 예정인 당 21차 전국대표대회(매 5년마다 열리는 전당대회)에서 시 주석의 4연임이 확정돼야 하는 만큼 그래야 할 것으로 보인다. 이 경우 리창(李强) 국무원 총리의 연임도 논의될 것이 분명하다. 당정 주요 인사 역시 마찬가지라고 해야 한다.

시 주석의 9월 방미를 앞두고 열리는 만큼 대미 외교 방향과 기조가 정해질 것으로도 예상된다. 계속 관세 및 무역 압박을 가하는 미국에게 절대로 굽히지 않을 것이라는 의지를 다질 가능성이 높다. 베이징의 경제 평론가 구진쥔(顧金俊)씨가 "중국은 이제 미국에게 노라고 말할 수 있어야 한다. 회의는 이런 의지를 다질 장이 될 것이다"라고 전망하는 것은 이로 보면 당연하다고 할 수 있다.

대만 독립 반대와 '하나의 중국' 원칙 재천명, 필리핀과의 갈등이 심각한 남중국해 문제 등 역시 현안으로 부족함이 없다. 역시 강력한 대처와 힘의 과시를 통해 대만 문제와 분쟁을 해결하려는 의지가 피력될 것이 확실하다. 이외에 최근 침체 국면에 빠진 듯한 모습을 보이는 경제 활성화 방안, 사정의 지속 등 역시 현안으로 다뤄질 수 있다. 한마디로 정치, 외교, 경제, 사회 분야의 거의 모든 현안들이 다뤄진다는 얘기가 될 수 있을 듯하다.
홍순도 베이징 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기