김제, 드론·방산 배터리 생산기지 도약…893억 투자로 차세대 배터리 육성

2030년까지 단계적 투자해 생산설비 확충

연간 전극 1.5GWh, 배터리 셀 1GWh 생산

2026-08-04 네오배터리머티리얼즈코리아(주) 투자협약 체결-8 0 전북특별자치도와 김제시가 4일 김제자유무역지역 내 네오배터리머티리얼즈코리아 제1공장에서 투자협약을 체결한 후 관계자들이 기념사진을 찍고 있다./전북도

전북 김제가 드론과 방산 분야에 특화된 차세대 배터리 생산거점 구축에 속도를 낸다. 약 893억 원 규모의 투자를 바탕으로 생산시설을 확충하고 차세대 배터리 기술 개발까지 추진해 미래 배터리 산업의 핵심 거점으로 육성한다는 계획이다.이번 협약은 글로벌 공급망 재편과 첨단산업 경쟁 심화에 대응해 지역 이차전지 산업의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.협약에 따라 네오배터리머티리얼즈코리아는 김제를 생산 거점으로 드론과 방산 분야에 쓰이는 고에너지·고출력 배터리를 개발·양산하고, 북미와 유럽 등 세계 시장에 공급할 계획이다.회사는 2026년부터 2030년까지 약 893억원을 단계적으로 투자해 생산설비를 확충하고 전문인력 채용을 추진한다. 사업이 완료되면 김제 생산거점은 연간 전극 1.5GWh, 배터리 셀 1GWh 규모의 생산 능력을 갖추게 된다.아울러 실리콘 음극 기술을 토대로 리튬메탈 배터리와 무음극 배터리, 전고체 배터리 등 차세대 플랫폼으로 개발 영역을 넓혀갈 방침이다.이에 따라 김제는 미래 배터리 기술개발과 생산이 함께 이루어지는 핵심 거점으로 성장할 전망이다.도는 이번 이번 협약을 발판으로 기존 이차전지 산업에 드론·방산 배터리 분야까지 더해 산업 지평을 넓히고, 미래모빌리티 핵심 소재·부품 산업의 경쟁력을 높여갈 방침이다.이원택 전북자치도지사는 "이번 투자는 전북이 글로벌 첨단 배터리 산업의 중심으로 한 걸음 더 도약하는 중요한 이정표"라며 "앞으로도 세계시장을 향해 함께 성장하는 든든한 파트너가 되겠다"고 말했다.한편, 네오배터리머티리얼즈코리아는 캐나다 NEO Battery Materials Ltd.의 한국법인으로, 실리콘 음극 기반 차세대 리튬이온배터리 기술을 보유하고 있다.