에코프로, 2분기 영업익 329억원…전년比 103% 증가

매출 8208억원 11.9% 감소…환경·리튬 사업 성장에 흑자 확대

반도체 호황 수혜·리튬 수익성 개선…하반기 실적 회복 기대

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에코프로가 반도체 업황 개선에 따른 환경사업 성장과 리튬 사업 수익성 회복에 힘입어 지난해보다 영업이익을 두 배 이상 늘리며 흑자 기조를 이어갔다.에코프로는 4일 올해 2분기 연결 기준 매출 8208억원, 영업이익 329억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간보다 11.9% 감소했지만 영업이익은 102.7% 증가했다. 당기순이익은 492억원으로 지난해 380억원 적자에서 흑자로 전환했다.메탈 가격과 환율 상승 영향으로 리사이클 사업 매출이 늘었고, 리튬 가격 상승분이 판매가격에 반영되면서 수익성이 개선된 것이 실적을 견인했다.다만 인도네시아 니켈 제련소가 현지 집중호우로 일시적으로 가동률이 하락하면서 수익성에는 일부 부담으로 작용했다. 현재는 복구 작업이 마무리돼 생산이 정상화된 만큼 하반기에는 실적 회복이 기대된다.주요 계열사 가운데 에코프로비엠은 2분기 연결 기준 매출 5767억원, 영업이익 180억원을 기록했다. 유럽 전기차 시장의 수요 둔화 영향으로 실적은 다소 감소했지만 AI 데이터센터와 전력용 애플리케이션 수요 확대가 실적을 뒷받침했다.에코프로머티리얼즈는 외부 고객사 판매 확대에 힘입어 매출이 증가했지만 인도네시아 그린에코니켈(GEN) 제련소의 일시적인 가동률 저하 영향으로 106억원의 영업손실을 기록했다. 회사는 제련소 정상화와 북미 신규 고객 확보 등을 통해 중장기 수익성이 개선될 것으로 기대하고 있다.에코프로에이치엔은 반도체 업황 개선에 따른 수주 확대와 해외 LNG 발전소 공급 증가에 힘입어 매출과 영업이익 모두 전분기보다 개선된 실적을 냈다.에코프로는 자원 확보와 도시광산, 차세대 배터리 및 반도체 소재 중심으로 사업 포트폴리오를 확대한다는 방침이다. 인도네시아 니켈 제련 사업과 미국 네바다 리튬 프로젝트를 통해 핵심 광물 공급망을 강화하는 한편 폐배터리 재활용과 차세대 배터리 소재 개발에도 투자를 이어갈 계획이다.송호준 에코프로 대표는 "사업 환경의 불확실성이 이어지고 있지만 공급망 경쟁력 강화와 미래 성장 사업에 대한 투자는 예정대로 추진하고 있다"며 "기존 사업의 안정적인 운영과 신규 사업 성과를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.