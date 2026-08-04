“멈추고 식히고 살핀다”…서울시, 첫 폭염중대경보에 총력 대응

야외 작업 원칙적 중단·도심 살수 확대

취약계층 41만 가구에 냉방비 5만원 지급

[포토] 쿨링포그로 더위 식히는 시민들 0 폭염이 이어진 지난해 7월 10일 서울 중랑구 용마폭포공원을 찾은 시민들이 쿨링포그 밑을 지나고 있다./정재훈 기자

한낮 최고기온이 38도 안팎까지 오르며 서울 전역에 올여름 첫 폭염중대경보가 발효되자, 서울시가 공사장 야외 작업 중단과 취약계층 보호 등 시민 생명 보호를 위한 총력 대응에 나섰다.4일 서울시에 따르면 이날 오전 11시 서울 전역에 폭염중대경보가 발효됐다. 올해 신설된 폭염중대경보는 폭염특보 가운데 가장 높은 단계로, 일 최고 체감온도가 38도 이상이거나 일 최고기온이 39도 이상으로 예상될 때 내려진다.이에 시는 야외 작업을 멈추고 도심 열기를 낮추는 한편 취약계층을 살피는 3대 비상대응을 즉시 가동했다. 서울시 도시기반시설본부가 발주한 56개 공사장에서는 재난·안전관리를 위한 긴급조치를 제외한 옥외 작업 중단하고, 민간 건설 현장에도 같은 수준의 조치를 권고했다. 어르신 일자리와 야외 작업도 멈추고 냉방이 가동되는 실내 근무만 제한적으로 허용한다.오는 9일까지 서울광장과 한양도성 일대에서 예정된 야외 문화 행사 4건을 취소하고, 명동·북촌·남대문 등 8개 지역의 '움직이는 관광안내소' 운영도 중단한다. 청소년시설 126곳은 야외활동 프로그램을 실내 프로그램으로 전환한다.도심 열섬현상 완화를 위해 도로 물청소를 오전 10시부터 오후 5시까지 하루 최대 6회 실시한다. 광화문~시청역~숭례문 구간 등에 설치된 쿨링로드는 분사 시간을 5분에서 10분으로 늘리고, 가동 횟수도 하루 최대 9회로 확대한다. 자치구에는 폭염 대응 특별조정교부금 4억4000만원을 긴급 지원한다.기초생활수급자와 차상위계층 약 41만 가구에는 가구당 냉방비 5만원을 지급하고, 장애인단기거주시설과 장애인복지관 등에는 2개월분의 냉방비를 지원한다. 이를 위한 재원 약 205억원은 서울시 재해구호기금을 활용해 조달한다.쪽방주민 특별대책반은 하루 두 차례 순찰하며 무더위쉼터와 밤더위대피소 이용을 안내한다. 쪽방촌 공용에어컨 전기요금 지원 기간은 기존 3개월에서 4개월로 늘리고, 노숙인 전용 무더위쉼터 11곳은 24시간 운영한다. 이동노동자 쉼터 30곳과 무더위쉼터 4000곳도 지속 점검한다.오세훈 서울시장은 "폭염은 더 이상 일시적인 불편이 아니라 시민의 생명과 건강을 위협하는 재난"이라며 "폭염이 끝나는 날까지 기상 상황을 실시간으로 점검하고 취약계층을 살펴 현장에서 땀 흘리시는 모든 분의 안전을 빈틈없이 챙기겠다"고 밝혔다.